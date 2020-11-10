США схвалили лікування COVID-19 першим препаратом на основі антитіл

Управління санітарного нагляду за якістю продуктів та медикаментів США дозволило використання експериментального препарату від компанії Eli Lilly.

Він містить плазму з крові людей, що пережили COVID-19.

Його застосовуватимуть для людей старше 12 років із легким або середнім ступенем COVID-19, які не потребують госпіталізації, повідомляє AP.

Подібним чином лікували президента США Дональда Трампа після зараження вірусом.

Перші результати свідчать про те, що препарат, який називається Bamlanivimab може допомогти швидше звільнити організм від коронавірусу і, можливо, скоротити госпіталізацію у людей із легким та середнім ступенем COVID-19.

Препарат повинен очищати організм від вірусу. Фото AP

Дослідження цього препарату серед госпіталізованих пацієнтів було припинено, коли незалежні спостерігачі побачили, що препарат, здається, не допомагає в цій ситуації.

Жодне масштабне дослідження ще не показало, що це ефективніше, ніж звичайний догляд, і терапія все ще проходить додаткове тестування, щоб встановити її безпеку та ефективність.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило препарат Eli Lilly "для екстреного використання".

У звичайні часи FDA вимагає "суттєвих доказів", щоб показати, що лікарський засіб є безпечним та ефективним, як правило, за допомогою одного або декількох великих, суворо контрольованих досліджень пацієнтів.

Але під час надзвичайних ситуацій із охороною здоров’я агентство може знизити ці стандарти і вимагати лише того, щоб потенційні переваги експериментального лікування перевищували його ризики.

Наразі лише один препарат – "Ремдесивір" – має повне схвалення FDA для лікування COVID-19.

Урядові рекомендації щодо лікування також використовують "Дексаметазон" та інші стероїди для деяких важкохворих госпіталізованих пацієнтів.

Експерти стверджують, що ці препарати можуть служити терапевтичним мостом для боротьби з вірусом, поки вакцини не стануть широко доступними.

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