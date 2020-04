COVID-19: якими препаратами нас будуть лікувати? Аналізуємо українській протокол 

Міністерство охорони здоров'я затвердило єдиний протокол лікування COVID-19.

Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у відеозверненні, протокол ухвалили за два дні.

Степанов визнає, що "від цього вірусу немає щеплення чи ліків".

За його словами, стандарт лікування базується на досвіді країн, які "вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою".

То чим нас будуть лікувати?

І наскільки таке лікування безпечне та ефективне.

Спробуємо розібратися.

Є хороші новини.

В протоколі немає ліків з недоведеною ефективністю, як наприклад, "Арбідол", який також закликав закуповувати Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook ще до свого призначення.

Ефективність ліків, які є в протоколі – доведена. Тільки проти лікування інших хвороб.

Чим саме нас будуть лікувати:

Це препарати з групи антималярійних ліків.

Гідроксихлорохін менш токсичний за хлорохін, каже реаніматолог-анестезіолог Андрій Сем’янків.

Його також використовують в лікуванні ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака.

Чому цей препарат наразі збираються використовувати саме як спосіб лікування COVID-19?

21 березня 2020 року президент США Дональд Трамп виступив із заявою, що гідроксихлорохін у поєднанні з іншим препаратом – азітроміцином (AZ) може змінити ситуацію з пандемією коронавірусу.

Ця заява створила справжній ажіотаж на ці ліки серед американців, що почало створювати дефіцит для тих, хто їх дійсно потребує.

В Арізоні чоловік навіть помер, після того, як випив очищувач для акваріума, коли побачив в складі цю речовину.

30 березня Адміністрація з контролю ліків та харчових препаратів США (FDA) схвалила гідроксихлорохін та хлорохін для деяких пацієнтів з COVID-19.

Наразі ці ліки є навіть в протоколі Гарвардської медичної школи.

Проте з приміткою, що цей документ лише в процесі розробки й ще треба багато вивчити про ці препарати.

Але що кажуть про цей препарат дослідження?

По суті, нічого.

Заяві Трампа передувало одне французьке дослідження, в якому брало участь 42 інфіковані COVID-19 людини.

Контрольна група з 16 учасників отримувала лікування без гідроксихлорохіна, а 26 отримували гідроксихлорохін.

З цих 26, до кінця випробування дійшло лише 20 пацієнтів.

З них 6 також отримували антибіотик, азитроміцин.

"Під час 6-денного дослідження у пацієнтів брали пробу на наявність чи відсутність вірусу COVID-19 (позитивність до ПЛР-тесту).

На 6-ий день з 16 контрольних пацієнтів лише 2 отримали негативний ПЛР-тест, 14 з 20 пацієнтів, які приймали гідроксихлорохін, мали негативний результат тесту.

Найкращі результати були у тих 6, які приймали й протималярійний засіб, і антибіотик.

Там отримали негативні результати тесту всі 6 пацієнтів.

Висновок був таким, що лікування HQ, але особливо комбінація HQ + AZ є дуже ефективним проти COVID-19", – пояснює дослідження аналітик у сфері охорони здоров'я Анна Бресешер.

Проте з цим дослідженням є проблеми.

"Наприклад, під час клінічних випробувань, змінились плани дослідників.

Коли вони реєстрували це дослідження в єдиному реєстрі клінічних випробувань ЄС, то написали, що тестування буде на "1, 4, 7, 16 дні".

Однак, у статті вказані дані для 6-го дня, що відрізняється від плану.

Чому автори не показали результатів 7-го дня? Можливо, вони не є такими переконливими?", – каже вона.

Далі – 6 втрачених пацієнтів.

"Троє з них були переведені до реанімації (ймовірно, їм стало гірше), а 1 помер.

Інші пацієнти страждали від нудоти та припинили лікування або покинули лікарню", – додає Бресешер.

Тобто стан 4-х з 26-и пацієнтів, яких лікували хлорохіном не покращувався взагалі. При цьому доволі дивно їх зовсім виключати з результатів дослідження. Виходить, враховували лише позитивні випадки.

Коли ж інші дослідники перерахували результати з урахуванням тих, кому стало гірше, висновки щодо ефективності хлорохіну одразу стали більш поміркованими".

А ще дослідження не було рандомізованим та порушувало принципи етики.

Більш того, протималярійні препарати токсичні.

Американська академія офтальмології попереджає, що високі дози можуть призводити до ретинопатії (враження сітківки ока). Також є ризики порушення серцевого ритму.

Ці препарати, зокрема хлорохін, вже намагались використовувати проти коронавірусних інфекцій. Наприклад, проти атипової пневмонії у 2002 році. Але результати були лише на експериментах в пробірках, а не на людях.

Також у 2015 році його використовували у боротьби з Еболою. Результати – неефективні.

Лопінавір/ритонавір – це препарати, які застосовують людям хворим на ВІЛ.

Як стверджує лікар-інтерніст Руслан Буяновський, вже є дослідження, які показують неефективність ретровірусної терапії в лікуванні коронавірусної хвороби.

"До того ж, підвищений попит на ці препарати, може залишити без необхідного лікування хворих на ВІЛ", – додає він.

Ліки проти ревматоїдного артриту.

У світі триває вже 10 клінічних випробувань цього препарату.

Його вважають потенційно ефективним проти COVID-19 після китайського дослідження.

Але з цим дослідженням знову є проблеми: маленька вибірка – лише 20 пацієнтів, не було контрольної групи.

Противірусний препарат. Клінічні дослідження якого, як потенційних ліків проти COVID-19, наразі теж лише тривають.

Що важливо про цей препарат знати:

***

Отож, по суті ми всі беремо участь в експерименті.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила ще 23 березня, що маленькі, не рандомізовані дослідження, які базуються на спостережені, не можуть дати нам відповіді на ті питання, яких ми потребуємо.

"Small, observational & non-randomized studies will not give us the answers we need. Using untested 💊 without the right evidence could raise false hope & even do more harm than good & cause a shortage of essential 💊 that are needed to treat other diseases"-@DrTedros #COVID19