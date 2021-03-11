Рада хоче заборонити продаж лікарських засобів дітям

Дарія Поперечна УП.Життя
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11 березня 2021

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді прийняти законопроекти про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Про таке рішення повідомляють на офіційній сторінці Верховної Ради. 

На засіданні комітет розглянув низку законопроектів, що стосуються продажу ліків неповнолітнім.

Зокрема члени комітету пропонують внести зміни до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Раді пропонують розглянути законопроекти, що стосуються продажу ліків неповнолітнім.
 Фото bukhta79/Depositphotos

"Основним завданням законопроекту є унеможливлення неконтрольованого споживання медичних препаратів (лікарських засобів) у цілях, відмінних від прямого призначення продукту", – пояснюють у комітеті. 

Депутати також розглянули законопроект, який пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та посилити відповідальність за порушення вимог законодавства про лікарські засоби. 

Наприклад, законопроектом встановлюються підвищені штрафи за порушення.

Крім того, розглядати справи щодо таких порушень буде Держлікслужба, яка уповноважена законом здійснювати контроль за діяльністю аптечних закладів.

Нагадаємо, що на Київщині дві школярки отруїлися медичним препаратом "Дротаверин", який відпускається без рецепта.

Семикласниці наковталися таблеток – по 40 штук кожна. Одна дівчина померла.

Ймовірно, трагедія трапилася через небезпечні інтернет-ігри.

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