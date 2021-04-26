У МОЗ розробили план з профілактики населення від радіації у випадку нової аварії

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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26 квітня 2021

Міністерство охорони здоров'я розробило регламент проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. 

Відповідний наказ було зареєстровано 16 квітня 2021 року в Міністерстві юстиції. 

Про нововведення розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі. 

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За його словами, такі дії допоможуть зменшити або відвернути радіаційне опромінення щитоподібної залози при аваріях. 

Важливо, що така профілактика буде ефективною, якщо провести її терміново, в перші години після поглинання радіації. 

 Фото Postnikov/Depositphotos

"При радіаційній аварії на ядерних установках може відбуватись викид радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та значних кількостей радіоактивних ізотопів йоду...

Йодна профілактика належить до термінових заходів спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії. 

Вона полягає в застосуванні препаратів стабільного йоду впродовж перших 6 годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою", – пояснює Ляшко. 

В регламенті зазначено, що при викидах радіоактивних ізотопів йоду, людям потрібно отримати дозу калій йодиду або стабільного йоду. 

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Однократне дозування для дорослої людини калій йодиду становить 125 мг (100 мг йоду). 

"У разі виникнення радіаційної аварії на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними та ядерними матеріалами, та загрози забруднення довкілля РІЙ (радіоактивними ізотопами йоду) персонал повинен прийняти негайно 125 мг КІ (калій йодиду).

Населення, яке проживає на території, де є загроза забруднення РІЙ, приймає профілактичну дозу препарату КІ тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики", – йдеться в регламенті.

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