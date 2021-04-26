У МОЗ розробили план з профілактики населення від радіації у випадку нової аварії

Міністерство охорони здоров'я розробило регламент проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії.

Відповідний наказ було зареєстровано 16 квітня 2021 року в Міністерстві юстиції.

Про нововведення розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі.

За його словами, такі дії допоможуть зменшити або відвернути радіаційне опромінення щитоподібної залози при аваріях.

Важливо, що така профілактика буде ефективною, якщо провести її терміново, в перші години після поглинання радіації.

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"При радіаційній аварії на ядерних установках може відбуватись викид радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та значних кількостей радіоактивних ізотопів йоду...

Йодна профілактика належить до термінових заходів спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії.

Вона полягає в застосуванні препаратів стабільного йоду впродовж перших 6 годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою", – пояснює Ляшко.

В регламенті зазначено, що при викидах радіоактивних ізотопів йоду, людям потрібно отримати дозу калій йодиду або стабільного йоду.

Однократне дозування для дорослої людини калій йодиду становить 125 мг (100 мг йоду).

"У разі виникнення радіаційної аварії на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними та ядерними матеріалами, та загрози забруднення довкілля РІЙ (радіоактивними ізотопами йоду) персонал повинен прийняти негайно 125 мг КІ (калій йодиду).

Населення, яке проживає на території, де є загроза забруднення РІЙ, приймає профілактичну дозу препарату КІ тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики", – йдеться в регламенті.

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