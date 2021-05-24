У МОН показали, як виглядатиме нове 4-тижневе шкільне меню. ФОТО

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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24 травня 2021

В Україні презентували нове 4-тижневе меню для школярів, яке складається зі 160 страв, повідомляє LIGA.Life.

Його розробили не на 2, а на 4 тижні для більшої різноманітності страв.

"Ми сформували одні з найкращих норм у світі. Норми, які ми зробили, не прості. Ми говоримо не тільки школи, але й про дитсадки", – розповів шеф-кухар Євген Клопотенко, який працював над розробкою страв для школярів.

Клопотенко наголосив, що їжа має бути не тільки смачною, а ще й українською.

160 страв, з яких складається меню, використовуватимуть залежно від кратності харчування у кожному закладі освіти.

Зміни меню пов’язані з тим, що в Україні з 1 січня почали діяти нові санітарні правила і норми. У нових нормах збільшили кількість молока та кисломолочних продуктів, м'яса, риби, бобових та круп.

Під час презентації показали таке меню:

  • салат з морквою, сиром та сметаною,
 Фото: Ірина Решнюк
 Фото: Ірина Решнюк
  • булгур,
 Фото: Ірина Решнюк
  • львівський сирник,
 Фото: Ірина Решнюк
  • йогурт,
  • банан.

"Багато з норм вступають в силу з 1 вересня, є ще час підготуватись. Я не можу проконтролювати, чим харчується моя дитина, коли я її не бачу. 

Цифри на початку нашої роботи 91% їдалень в містах і 98% їдалень в селах взагалі не перевіряють калорійність страв. 25% шкіл не перевіряють температуру страв", – розповіла перша леді України Олена Зеленська під час презентації.

За її словами, 52% шкіл в селах та 40% в містах не мають потрібних приміщень та обладнання, щоб діти могли нормально харчуватись. 

"Саме нездорове харчування є пусковим механізмом, який запускає зміни, що призводять до неінфекційних хвороб", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Нагадаємо, з 2021 року деякі діти можуть отримувати особливе харчування в школі.

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