Як і чим діти харчуватимуться в школах і садках: у МОЗ розробили проєкт постанови

Харчування в українських шкільних їдальнях може бути без ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів та інших технологічно оброблених м'ясних та рибних страв.
В Україні розробили порядок організації харчування дітей у закладах освіти та у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вперше на законодавчому рівні врегулюють питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, як-от цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.
|Фото: HighwayStarz/Depositphotos
➡️заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м'ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрівобмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів;
➡️змінено структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей;
➡️окремо приділено увагу організації харчування, відповідно до якого керівники закладів матимуть можливість вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу. Тобто впроваджувати кейтеринг, здачючи харчоблок закладу в оренду для організації харчування або власними силами закладу.
У МОЗ запрошують ознайомитися та долучитися до обговорення положень.
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