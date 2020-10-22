Як і чим діти харчуватимуться в школах і садках: у МОЗ розробили проєкт постанови

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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22 жовтня 2020

Харчування в українських шкільних їдальнях може бути без ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів та інших технологічно оброблених м'ясних та рибних страв.

В Україні розробили порядок організації харчування дітей у закладах освіти та у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вперше на законодавчому рівні врегулюють питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, як-от цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.

Фото: HighwayStarz/Depositphotos

Що пропонують у проєкті:

➡️заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м'ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрівобмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів;

➡️змінено структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей;

➡️окремо приділено увагу організації харчування, відповідно до якого керівники закладів матимуть можливість вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу. Тобто впроваджувати кейтеринг, здачючи харчоблок закладу в оренду для організації харчування або власними силами закладу.

У МОЗ запрошують ознайомитися та долучитися до обговорення положень.

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