Хвороба, яка завжди повертається. Чи лікується розсіяний склероз

На розсіяний склероз хворіють тільки люди похилого віку.

Розсіяний склероз не лікується.

Розсіяний склероз – гарантована інвалідність і неможливість працювати.

Це найпоширеніші міфи про хворобу, яку сьогодні діагностовано у близько 21 тисяч пацієнтів в Україні, 88% з яких мають інвалідність.

"Українська правда. Життя" дізналася більше про життя людей із цим захворюванням, а також про те, з якими труднощами та викликами їм доводиться стикатись.

Розповідає Тетяна Негрич, доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології Львівського національного медуніверситету та голова обласного товариства неврологів.

Тетяна Негрич

− Які симптоми має розсіяний склероз і який "вік" цієї хвороби?

− Мабуть, усі чули про це захворювання, але мало хто знає, що розсіяний склероз немає нічого спільного із втратою пам’яті у похилому віці.

В Україні вік хворих на розсіяний склероз здебільшого становить від 20 до 40 років, тобто це молоді люди.

Це важке аутоімунне захворювання, що вражає центральну нервову систему. Внаслідок змін у головному та спинному мозку людина може почати менше рухатися, перестати відвідувати роботу чи навчальний заклад, спілкуватися з людьми навколо, а згодом взагалі перестати вести активний спосіб життя, бути частиною соціуму, планувати сім’ю, дітей, професійний розвиток.

− Чи відомо, що викликає цю хворобу?

− Причини розвитку розсіяного склерозу досі невідомі.

Трапляється, що пацієнт тривалий час не підозрює про наявність хвороби, а присутні симптоми сприймає за наслідки інших захворювань.

Водночас сьогодні значно виріс рівень та ефективність діагностики розсіяного склерозу. Для успішного діагностування необхідний клінічний огляд невролога та, за додатковою потребою, проходження МРТ та/або лабораторного аналізу цереброспінальної рідини.

− При наявності яких симптомів варто бити на сполох?

− Хвороба може протікати по-різному у різних пацієнтів, незалежно від віку та статі. Часом можуть з'явитися перші незначні симптоми, або ж зразу проявлятися вкрай важкі форми захворювання.

Наприклад, пацієнт може втратити зір, можливість пересуватись, а з часом без належного лікування ці симптоми можуть минути самі по собі.

Може трапитись й так, що у деяких пацієнтів довгий час, можливо, навіть до декількох років, не проявлятись жодних симптомів захворювання.

Втім, в будь-якому разі, рано чи пізно, вони з'являться. Саме тому необхідно чітко усвідомлювати, що якими б довготривалими не були ремісії − патологічний процес постійно триває.

− Наскільки поширена ця хвороба?

− Сьогодні в Україні близько 21 тисяч хворих на розсіяний склероз, проте ця цифра може бути й більшою, адже динаміка захворюваності та частота виявлення зростає.

Згідно з офіційною статистикою, в середньому кількість пацієнтів в Україні щорічно збільшується на понад тисячу осіб.

Але головна проблема в нашій країні в тому, що 88% людей з розсіяним склерозом мають інвалідність, і тільки 32% з них можуть працювати, навчатися та жити повноцінним життям. Для порівняння − в Угорщині цей показник сягає 45%, а в Естонії − 80%.

− Чи виліковний розсіяний склероз?

− На жаль, розсіяний склероз є аутоімунним, хронічним захворюванням, тому не піддається остаточному виліковуванню.

Звісно його можна і варто лікувати, пом'якшити перебіг та запобігти загостренням, сповільнити атрофію мозку, прогресування інвалідизації та поліпшити показники активності хвороби за даними МРТ, але вилікувати остаточно неможливо.

− Які методи лікування?

− Станом на сьогодні, для лікування розсіяного склерозу, існує безліч уніфікованих препаратів, які застосовуються у всьому світі, утім не всі з них зареєстровані в нашій країні.

Зокрема серед головних препаратів, які зареєстровані для лікування розсіяного склерозу в Україні: інтерферон бета-1a, інтерферон бета-1b, глатирамеру ацетат, терифлуномід, диметилфумарат, фінголімод, алемтузумаб, окрелізумаб, кладрибін.

Усі відомі на сьогодні препарати є досить ефективними. Однак варто враховувати й персоналізацію лікування. Перебіг хвороби досить різноманітний і залежить від багатьох факторів, тому кожен засіб для окремого пацієнта визначається індивідуально.

На початку лікування необхідно обрати препарат та постійно слідкувати за станом пацієнта аби прослідкувати ефективність обраних лікарських засобів.

Через ефективність сучасних ліків наступає такий момент, коли стають помітними усі ознаки успішного лікування препаратом. В такому разі не потрібно переходити на інші препарати.

З іншої сторони, коли помітно зростає кількість загострень, необхідно максимально швидко перейти на більш ефективний засіб та переключити терапію.

Іншими словами, на початку лікування не потрібно приймати максимально дієві ліки, якщо у цьому немає нагальної потреби.

Необхідно вловити період, коли попередній препарат перестав діяти та лише тоді призначати нові, більш ефективні ліки.

Вчасне та ефективне лікування запобігає загостренням, рецидивам та подальшому розвитку хвороби, дає змогу пацієнту працювати, навчатись, вести повноцінний спосіб життя, залишатися учасником суспільства, який не потребує постійного нагляду родичів та близьких.

− Чи є в Україні безкоштовні програми з лікування?

− Так, в Україні, починаючи з 2007 року, діє безкоштовна програма лікування хворих на розсіяний склероз за кошти державного бюджету.

Проте, вона має декілька суттєвих недоліків. По-перше, вона охоплює приблизно 10-15% людей із цим диагнозом, решті ж доводиться лікуватись власним коштом.

По-друге, програма містить перелік лише тих препаратів, що призначаються для легкої, малоактивної форми розсіяного склерозу. Для лікування високоактивної форми РС цих препаратів недостатньо. Крім того, майже всі препарати для старту терапії ін’єкційні, не вистачає таблетованих форм, що вже зареєстровані в Україні та дуже широко використовуються в усьому світі.

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