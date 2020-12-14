COVID-19 може спричиняти проблеми з мозком та нервовою системою. Дослідження

З початку пандемії, відколи коронавірус вважали "захворюванням схожим на грип", який може викликати ускладнення пневмонію, вже минуло багато часу.

Відомо, що через COVID-19 втрачають запах і смак, у декого погіршується слух.

Лікарі вважають, що коронавірус може викликати проблеми в ротовій порожнині і псувати зуби.

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Коронавірус впливає також на репродуктивну систему людини і в чоловіків наслідком може бути навіть імпотенція.

Деякі науковці обережно заявляють, що COVID-19 – це аутоімунне захворювання, саме через це уражаються такі різні органи людини.

The Huffpost зібрали усі відомі на цей момент дані про ураження коронавірусом мозку.

Коронавірус впливає має неврологічні наслідки і впливає на мозок. Фото: depositphotos_hay_dmitriy

Дослідження, опубліковані в жовтні групою із Нью-Йоркського університету, показують, що вірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, спричиняє неврологічні травми приблизно в 1 із кожних 7 інфікованих.

Ці травми відрізняються за ступенем тяжкості – від часткового помутніння до судом та інсульту. Вони можуть виникати без прямого попадання вірусу в мозок або нервову систему, що дозволяє вважати, що багато неврологічних травм, пов'язаних з COVID-19, є вторинним ефектом зараження вірусом, що може виникнути через нестачу кисню чи утворення тромбів.

Дослідники стверджують, що результати дослідження показують, що лікарі, які лікують пацієнтів із важким перебігом COVID-19, повинні забезпечувати для них стабільний рівень кисню.

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Якщо це не можливо, мозок може заплатити високу ціну.

Можливі важкі наслідки, як-от запалення мозку

Хоча рідко, але реєструються випадки енцефаліту або запалення головного мозку серед заражених осіб.

Експерти кажуть, що це зовсім не дивно, враховуючи, що енцефаліт часто спричиняють вірусні інфекції. Але це серйозно, оскільки енцефаліт може загрожувати життю.

Попереднє дослідження, опубліковане наприкінці жовтня, припускає, що люди, які інфіковані COVID-19, можуть мати когнітивні проблеми, які тривають місяцями, особливо якщо вони тяжко хворіють і потребують госпіталізації.

Проаналізувавши результати широко доступного когнітивного тесту, дослідники виявили, що COVID-19 спричинив старіння мозку деяких пацієнтів приблизно на 10 років.

"У людей, які одужали, зокрема у тих, у кого більше не було симптомів, спостерігали значні когнітивні порушення", – написали автори дослідження.

Одне важливе зауваження: дослідження не підлягало експертній оцінці.

Але це не єдине дослідження, яке пов'язує постійне зниження когнітивних функцій із COVID-19, навіть у людей, які вважаються вилікуваними від вірусу.

У невеликому дослідженні 29 людей у ​​Китаї, які перенесли COVID-19 і одужали від вірусу, у пацієнтів виявляли постійні проблеми із тривалою увагою або здатністю певний час зосереджуватися на одному завданні, не відволікаючись.

Серед симптомів COVID-19 можуть бути неврологічні проблеми.

COVID-19, безумовно, може спричинити легші неврологічні симптоми, такі як головний біль та запаморочення.

Зараз Центри з контролю та профілактики захворювань США включають головний біль до свого короткого списку деяких найпоширеніших симптомів, пов’язаних з вірусом.

У деяких людей, які пережили COVID-19, може розвинутися психічний розлад.

Дослідження також припускають, що у кожного п'ятого пацієнта може виникнути психічне захворювання вперше протягом трьох місяців після зараження вірусом. Це може включати тривогу, депресію або безсоння.

Наразі незрозуміло, який саме зв’язок тут існує, але експерти давно знають, що фізичне та психічне здоров’я тісно переплітаються.

SARS-CoV-2 може потрапити в мозок через ніс.

Знову ж таки, лікарі та дослідники ще не зрозуміли, як коронавірус потрапляє до мозку, але експерти Школи медицини Джонса Гопкінса зазначають, що є чотири основні можливості:

Вірус може потрапити безпосередньо в мозок і спричинити важку інфекцію.

Мозок може постраждати, коли імунна система людини виходить з ладу.

Мозок може постраждати від загального хаосу в організмі (зокрема, через низький рівень кисню).

Або мозок може постраждати в результаті згортання крові.

Те, що SARS-CoV-2 може проникнути в центральну нервову систему та мозок, є одним з найбільш тривожних моментів. Але є кілька нових доказів, які свідчать про те, що це правда.

Невелике німецьке дослідження за участю 33 людей, які померли від COVID-19, опубліковане наприкінці листопада в журналі Nature Neuroscience, показало, що більше ніж у половини пацієнтів були ознаки SARS-CoV-2 у носі та мозку.

Дослідники дійшли висновку, що вірус може вторгнутися в нервову систему і мозок через нюховий тракт.

Це пояснює, чому втрата запаху та смаку є загальним симптомом COVID-19, хоча це питання ще не вирішене і є предметом постійних дискусій серед дослідників.

Хоча вторгнення COVID-19 в мозок через наш ніс може здатися страшним кошмаром, поки що досліджень не достатньо, аби справді зрозуміти, які вірус впливає на центральну нервову систему.

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