У ВООЗ підтвердили, що підлітків можна щепити проти COVID-19, але поки однією вакциною

Дітей від 12 років і старше можна щепити проти COVID-19 вакциною Pfizer.

До такого висновку прийшла стратегічна консультативна група експертів ВООЗ, повідомили на сайті організації.

"Дослідження вакцини для дітей тривають, і ВООЗ оновить свої рекомендації, коли фактичні дані або епідеміологічна ситуація потребують зміни політики", – додають у ВООЗ.

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Утім, якщо діти і підлітки не входять в групу з більш високим ризиком важкого перебігу COVID-19, їхня вакцинація менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників, стверджують у ВООЗ.

Це пов’язано з тим, що діти переважно легше переносять COVID-19 в порівнянні з дорослими.

Фото: belchonock/Depositphotos

Якщо ж діти у віці від 12 до 15 років належать до групи підвищеного ризику, їх можна вакцинувати поряд з іншими пріоритетними групами.

"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації по вакцинації дітей від COVID-19", – додають у ВООЗ.

Водночас в організації наголошують, що дітям важливо продовжувати отримувати рекомендовані дитячі вакцини.

Нагадаємо, вакцину Pfizer дозволили дітям від 12 років у США та в ЄС.

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