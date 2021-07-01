У МОЗ визначили кількість бюджетних місць для лікарів у 2021 році

Дарія Поперечна УП.Життя
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1 липня 2021

Міністерство охорони здоров’я визначилося з кількістю абітурієнтів, які будуть навчатися на лікарів за кошти державного бюджету. 

Цьогоріч відомство зробило держзамовлення на навчання 4 658 майбутніх лікарів, повідомляють у міністерстві. 

Така кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року вступу буде розміщена в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ.

"Пандемія вкотре довела, який високий попит суспільство має на медичні професії. Фах лікаря є особливо важливим. 

МОЗ збільшує замовлення для підготовки універсальних медичних фахівців в університетах, а вже з 2022 року в країні буде запроваджена нова модель інтернатури",– розповідає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.   

 Фото stockasso/Depositphotos

Щороку МОЗ визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави.

У міністерстві також будуть затверджувати перелік баз стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

"Протидія COVID-19 вимагає великої кількості інфекціоністів, епідеміологів та анестезіологів, але держава втратила в минулому вплив на визначення потреби у тих чи інших лікарях і не могла швидко реагувати на виклики сьогодення. 

Керована система підготовки лікарів-інтернів дозволить це виправити", – вважає міністр. 

Молодший персонал, зокрема медсестри, здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти комунальної або приватної форми власності.

Тому можливість навчання за кошти державного бюджету для здобуття цієї професії визначається регіональним замовленням. 

У МОЗ зазначають, що більш активно співпрацюватимуть з областями задля забезпечення населення достатньою кількістю кваліфікованих медичних кадрів.
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