У МОЗ визначили кількість бюджетних місць для лікарів у 2021 році

Міністерство охорони здоров’я визначилося з кількістю абітурієнтів, які будуть навчатися на лікарів за кошти державного бюджету.

Цьогоріч відомство зробило держзамовлення на навчання 4 658 майбутніх лікарів, повідомляють у міністерстві.

Така кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року вступу буде розміщена в 14 закладах вищої освіти, які належать до сфери управління МОЗ.

"Пандемія вкотре довела, який високий попит суспільство має на медичні професії. Фах лікаря є особливо важливим.

МОЗ збільшує замовлення для підготовки універсальних медичних фахівців в університетах, а вже з 2022 року в країні буде запроваджена нова модель інтернатури",– розповідає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Щороку МОЗ визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави.

У міністерстві також будуть затверджувати перелік баз стажування лікарів (провізорів)-інтернів.

"Протидія COVID-19 вимагає великої кількості інфекціоністів, епідеміологів та анестезіологів, але держава втратила в минулому вплив на визначення потреби у тих чи інших лікарях і не могла швидко реагувати на виклики сьогодення.

Керована система підготовки лікарів-інтернів дозволить це виправити", – вважає міністр.

Молодший персонал, зокрема медсестри, здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти комунальної або приватної форми власності.

Тому можливість навчання за кошти державного бюджету для здобуття цієї професії визначається регіональним замовленням.

У МОЗ зазначають, що більш активно співпрацюватимуть з областями задля забезпечення населення достатньою кількістю кваліфікованих медичних кадрів.