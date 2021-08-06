Українці почали рідше помирати від "паленки" чи передозування алкоголем – Опендатабот

2,5 тис. українців померли в 2020 році через передозування алкоголем, а також вiд випадкових отруєнь, причиною яких часто стає так званий "палений" алкоголь.

Цей показник, порівняно з випадками смерті 16-річної давності, в 4 рази нижчий, повідомили в Опендатабот.

Якщо в середині нульових алкоголем кожен день фатально труїлося в середньому по 28 людей, то тепер – по 7.

Зокрема, у 2005-му році від перепою і "паленки" пішли померло більше 10 тис. людей.

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У сумі за 16 минулих рокiв алкоголь вбив понад 81 тис. людей.

"Серед причин смерті, що традиційно пов’язуються з випивкою, більше життів за цей час забрала тільки серцева недостатність – сумарно 85 203 смертей від алкогольної кардіоміопатії", – повідомляють в Опендатабот.

У першому кварталі 2021-го року від алкогольних отруєнь вже померло 580 українців.