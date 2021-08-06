Українці почали рідше помирати від "паленки" чи передозування алкоголем – Опендатабот

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
2691
6 серпня 2021

2,5 тис. українців померли в 2020 році через передозування алкоголем, а також вiд випадкових отруєнь, причиною яких часто стає так званий "палений" алкоголь. 

Цей показник, порівняно з випадками смерті 16-річної давності, в 4 рази нижчий, повідомили в Опендатабот.

Якщо в середині нульових алкоголем кожен день фатально труїлося в середньому по 28 людей, то тепер – по 7.

Реклама:

Зокрема, у 2005-му році від перепою і "паленки" пішли померло більше 10 тис. людей.

 Фото:  belchonock/Depositphotos

У сумі за 16 минулих рокiв алкоголь вбив понад 81 тис. людей.

"Серед причин смерті, що традиційно пов’язуються з випивкою, більше життів за цей час забрала тільки серцева недостатність – сумарно 85 203 смертей від алкогольної кардіоміопатії", – повідомляють в Опендатабот.

У першому кварталі 2021-го року від алкогольних отруєнь вже померло 580 українців.


Реклама:


Реклама:
 2023
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2915
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20700
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій