Чи знаєте ви, якою повинна бути безпечна медична допомога? Перевірте себе. ТЕСТ

За даними ВООЗ, у країнах із середнім та високим рівнем доходів одному із десяти пацієнтів завдають шкоди під час надання медичної допомоги.

Це означає, що медична допомога у певній лікарні чи поліклініці може бути небезпечною. І отже – завдати серйозних ускладнень здоров’ю пацієнта.

Спеціально до Дня безпеки пацієнта, який щороку відзначають 17 вересня, ми підготували тест про безпеку медичної допомоги.

Проходьте, аби перевірити свої знання та дізнатися, як ви можете уникнути небезпечних умов надання допомоги.