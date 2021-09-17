Чи знаєте ви, якою повинна бути безпечна медична допомога? Перевірте себе. ТЕСТ

За даними ВООЗ, у країнах із середнім та високим рівнем доходів одному із десяти пацієнтів завдають шкоди під час надання медичної допомоги.
Це означає, що медична допомога у певній лікарні чи поліклініці може бути небезпечною. І отже – завдати серйозних ускладнень здоров’ю пацієнта.
Спеціально до Дня безпеки пацієнта, який щороку відзначають 17 вересня, ми підготували тест про безпеку медичної допомоги.
Проходьте, аби перевірити свої знання та дізнатися, як ви можете уникнути небезпечних умов надання допомоги.
Медична допомога безпечна, якщо...?
Ви на прийомі у лікаря. Перш ніж вас оглянути, медик протирає руки вологими серветками та просить вас підняти сорочку, аби "послухати" стетоскопом. Ваші дії.
Як часто у лікарняній палаті мають робити вологе прибирання?
Лікар порадив вам лікувальні процедури. Ви не запам’ятали які саме, а у направленні незрозуміло написано. Ваші дії.
Якщо лікар раптом забув протерти стетоскоп перед оглядом, я нагадаю йому про це.
Ви на плановій госпіталізації в лікарні. Ваш сусід по палаті має ознаки ГРВІ. Ваші дії.
Чому заклади охорони здоров'я мають окремо утилізовувати медичні відходи (медичні рукавички, маски, голки тощо), а не викидати їх на смітник?