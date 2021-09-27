У Львові в чоловіка перед операцією випадково знайшли дзеркальні органи

Під час термінової операції на нирках в 74-річного мешканця Львівщини виявили рідкісну генетичну мутацію – дзеркальне розташування органів і судин тіла.

Про це повідомляє видання Zaxid.net з посиланням на свої джерела.

О сьомій ранку 24 вересня пацієнта доставили до Львівської обласної клінічної лікарні з діагнозом "розрив аневризми черевної аорти". Він потребував операційного втручання, адже в нього стрімко падав кров’яний тиск й не працювали нирки.

Проте перед операцією хірургам потрібно було знати точне місце, в якому стався розрив судини, тому пацієнту провели термінове обстеження на комп’ютерній томографії.

Фото: davit85/Depositphotos

Під час обстеження перед операцією хірурги побачили, що в чоловіка всі органи та судини тіла розташовано дзеркально. Тобто, серце розташоване праворуч, а печінка – ліворуч (а не навпаки, як у переважної більшості людей). Також нетипове розміщення було й в кишківника та судин черевної порожнини.

"Те, що всі органи у чоловіка були розташовані нетипово дзеркально на початку суттєво ускладнювало операцію. Зупинити кровотечу черевної аорти треба було якомога швидше, а нам треба було спершу зорієнтуватися, де який орган лежить. Ми знаємо, що аорта має бути в цьому місці, кишківник – в цьому, а у пацієнта все не так, все було навпаки", – каже хірург Андрій Кіхтяк.

Операція, що тривала протягом двох з половиною годин, пройшла вдало.

Як з’ясували згодом, пацієнт не знав, що у нього всі органи розташовані дзеркально. Хоча і знав, що серце у нього розташоване справа, але це йому ніяк не заважало і він не звертав на це уваги. Про дзеркальне розташування інших органів, нетипово розвернуті судини чоловік дізнався лише тепер.

Така аномалія називається "транспозиція органів" (латиною Situs inversus) і трапляється природним чином під час розвитку ембріона. За даними сучасної медицини, трапляється 1 раз на 6000-8000 новонароджених.

Загалом, така аномалія ніяк не ускладнює і не погіршує фізіологічне здоров’я людей. Утім, у 5-10% людей з такою аномалією мають також проблеми з серцево-судинною системою через незвичне розташування серця.

Її спадкова передача залежить від великої сукупності різних генів та факторів довкілля, тож учені наразі поглиблюють свої знання про її механізми.

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