В Україні вперше провели операцію з трансплантації легенів

У Львові виконали першу в Україні операцію з пересадки легенів.
Донором органу став 54-річний чоловік, який напередодні помер від геморагічного інсульту, повідомили на Facebook-сторінці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.
Згоду на трансплантацію органів дала його дружина.
Легені отримав 56-річний мешканець Львова, що хворів на бульозну емфізему понад 10 років. За словами медиків, без трансплантації він навряд чи прожив би ще кілька місяців.
|У Львові виконали першу в Україні операцію з пересадки легенів Фото з Facebook-сторінки Oleg Samchuk
Операцію виконували лікарі львівської лікарні.
|Легені отримав 56-річний мешканець Львова
Директор лікарні Олег Самчук повідомив, що також вперше здійснили пересадку серця від цього донора. Серце отримав 13-річний хлопчик, стан якого був критичний, і він міг померти будь-якого дня.
|Лікарі виконали трансплантацію нирок і печінки, а також у найближчі дні планують пересадку рогівки ока
Також, за словами директора, виконали трансплантацію нирок і печінки, а також у найближчі дні планують пересадку рогівки ока.
|Операцію виконували лікарі львівської лікарні
Журналістка, засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець поділилась відеозаписом, як реагували лікарі після успішної операції з пересадки легенів.
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