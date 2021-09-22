В Україні вперше провели операцію з трансплантації легенів

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
3788
22 вересня 2021

У Львові виконали першу в Україні операцію з пересадки легенів.

Донором органу став 54-річний чоловік, який напередодні помер від геморагічного інсульту, повідомили на Facebook-сторінці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Згоду на трансплантацію органів дала його дружина.

Реклама:

Легені отримав 56-річний мешканець Львова, що хворів на бульозну емфізему понад 10 років. За словами медиків, без трансплантації він навряд чи прожив би ще кілька місяців.

У Львові виконали першу в Україні операцію з пересадки легенів Фото з Facebook-сторінки Oleg Samchuk

Операцію виконували лікарі львівської лікарні.

 Легені отримав 56-річний мешканець Львова

Директор лікарні Олег Самчук повідомив, що також вперше здійснили пересадку серця від цього донора. Серце отримав 13-річний хлопчик, стан якого був критичний, і він міг померти будь-якого дня. 

  Лікарі виконали трансплантацію нирок і печінки, а також у найближчі дні планують пересадку рогівки ока

Також, за словами директора, виконали трансплантацію нирок і печінки, а також у найближчі дні планують пересадку рогівки ока.

 Операцію виконували лікарі львівської лікарні

Журналістка, засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець поділилась відеозаписом, як реагували лікарі після успішної операції з пересадки легенів.

Вас також може зацікавити:

Реклама:

В Україні вперше трансплантували кістковий мозок від неродинного донора

В Україні у 22 лікарнях роблять безкоштовну трансплантацію органів – Ляшко

Новий відлік: як згода рідних на трупне донорство дарує українцям життя  

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2023
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2915
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20700
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій