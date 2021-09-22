В Україні вперше провели операцію з трансплантації легенів

У Львові виконали першу в Україні операцію з пересадки легенів.

Донором органу став 54-річний чоловік, який напередодні помер від геморагічного інсульту, повідомили на Facebook-сторінці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Згоду на трансплантацію органів дала його дружина.

Легені отримав 56-річний мешканець Львова, що хворів на бульозну емфізему понад 10 років. За словами медиків, без трансплантації він навряд чи прожив би ще кілька місяців.

У Львові виконали першу в Україні операцію з пересадки легенів Фото з Facebook-сторінки Oleg Samchuk

Операцію виконували лікарі львівської лікарні.

Легені отримав 56-річний мешканець Львова

Директор лікарні Олег Самчук повідомив, що також вперше здійснили пересадку серця від цього донора. Серце отримав 13-річний хлопчик, стан якого був критичний, і він міг померти будь-якого дня.

Лікарі виконали трансплантацію нирок і печінки, а також у найближчі дні планують пересадку рогівки ока

Також, за словами директора, виконали трансплантацію нирок і печінки, а також у найближчі дні планують пересадку рогівки ока.

Операцію виконували лікарі львівської лікарні

Журналістка, засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець поділилась відеозаписом, як реагували лікарі після успішної операції з пересадки легенів.

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