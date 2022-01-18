Де в Києві можна пірнути в ополонку на Водохреще? 15 локацій

У Києві підготували 15 локацій для безпечного пірнання в ополонку на Водохреще.

На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники, водолази та медики, повідомляє Київська міська рада.

Зони для купання працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці.

Зокрема, йдеться про такі зони:

Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

"Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.

"Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.

"Наталка 2" (парк).

"Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.

"Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.

"Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини.

"Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.

"Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.

"Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.

"Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.

"Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.

Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.

"Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.

"Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

Фото: mihtiander/Depositphotos

"Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, наприклад, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), вихвалятися тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Тож не втрачайте контроль над своїм емоційним станом.

Під час перебування у воді, уважно слідкуйте за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконуйте їх вказівки", – наголошують у міськраді.

Нагадаємо, щоб купатися в ополонці, необхідно підготуватися і бути повністю здоровим.

Не можна курити і вживати алкоголь до та після пірнання, різко занурюватись у воду й перебувати там довше кількох секунд (у деяких випадках – хвилин).

Детальніше про користь "моржування", правила безпеки до, після і під час нього, а також про те, кому ополонка протипоказана, можна дізнатись у нашому матеріалі "Хочете скупатися в ополонці на Водохреще, зокрема після COVID-19? 5 речей, які варто знати, перш ніж лізти у воду".

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