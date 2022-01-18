Де в Києві можна пірнути в ополонку на Водохреще? 15 локацій

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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18 січня 2022

У Києві підготували 15 локацій для безпечного пірнання в ополонку на Водохреще. 

На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники, водолази та медики, повідомляє Київська міська рада.

Зони для купання працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці.

Зокрема, йдеться про такі зони:

  • Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
  • "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.
  • "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.
  • "Наталка 2" (парк).
  • "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
  • "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
  • "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини.
  • "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.
  • "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.
  • "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.
  • "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.
  • "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
  • Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
  • "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.
  • "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

 Фото: mihtiander/Depositphotos

"Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, наприклад, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), вихвалятися тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Тож не втрачайте контроль над своїм емоційним станом.

Під час перебування у воді, уважно слідкуйте за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконуйте їх вказівки", – наголошують у міськраді.

Нагадаємо, щоб купатися в ополонці, необхідно підготуватися і бути повністю здоровим.

Не можна курити і вживати алкоголь до та після пірнання, різко занурюватись у воду й перебувати там довше кількох секунд (у деяких випадках – хвилин).

Детальніше про користь "моржування", правила безпеки до, після і під час нього, а також про те, кому ополонка протипоказана, можна дізнатись у нашому матеріалі "Хочете скупатися в ополонці на Водохреще, зокрема після COVID-19? 5 речей, які варто знати, перш ніж лізти у воду".

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