Де в Києві можна пірнути в ополонку на Водохреще? 15 локацій

У Києві підготували 15 локацій для безпечного пірнання в ополонку на Водохреще.
На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники, водолази та медики, повідомляє Київська міська рада.
Зони для купання працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці.
Зокрема, йдеться про такі зони:
- Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.
- "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.
- "Наталка 2" (парк).
- "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
- "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини.
- "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.
- "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.
- "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.
- "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.
- "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
- "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.
- "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.
|Фото: mihtiander/Depositphotos
"Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, наприклад, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), вихвалятися тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Тож не втрачайте контроль над своїм емоційним станом.
Під час перебування у воді, уважно слідкуйте за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконуйте їх вказівки", – наголошують у міськраді.
Нагадаємо, щоб купатися в ополонці, необхідно підготуватися і бути повністю здоровим.
Не можна курити і вживати алкоголь до та після пірнання, різко занурюватись у воду й перебувати там довше кількох секунд (у деяких випадках – хвилин).
Детальніше про користь "моржування", правила безпеки до, після і під час нього, а також про те, кому ополонка протипоказана, можна дізнатись у нашому матеріалі "Хочете скупатися в ополонці на Водохреще, зокрема після COVID-19? 5 речей, які варто знати, перш ніж лізти у воду".
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