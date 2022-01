Хочете скупатися в ополонці на Водохреще, зокрема після COVID-19? 5 речей, які варто знати, перш ніж лізти у воду

На Водохреще чимало людей люблять пірнати в ополонку, хоч ця традиція не зовсім українська і не християнська.

У зимового купання також є поціновувачі (моржі), які практикують його регулярно, незалежно від свят.

Однак пірнання в ополонку без підготовки може не принести користі чи навіть зашкодити здоров’ю людини.

У рамках спецпроєкту "Запитай Життя" наші читачі запитали: "Кому не можна купатися в ополонці на Водохреще? І чи можна це робити, якщо перехворів на COVID-19?".

