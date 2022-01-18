Хочете скупатися в ополонці на Водохреще, зокрема після COVID-19? 5 речей, які варто знати, перш ніж лізти у воду

На Водохреще чимало людей люблять пірнати в ополонку, хоч ця традиція не зовсім українська і не християнська.

У зимового купання також є поціновувачі (моржі), які практикують його регулярно, незалежно від свят.

Однак пірнання в ополонку без підготовки може не принести користі чи навіть зашкодити здоров’ю людини.

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У рамках спецпроєкту "Запитай Життя" наші читачі запитали: "Кому не можна купатися в ополонці на Водохреще? І чи можна це робити, якщо перехворів на COVID-19?".

"Українська правда. Життя" вирішила з’ясувати:

чи корисно пірнати в ополонку?

кому можна, а кому протипоказано це робити?

чи варто пірнати в ополонку тим, хто перехворів COVID-19?

які наслідки можуть бути від пірнання в крижану воду?

як правильно підготуватися до пірнання?

чи можна долучати до такої практики дітей?

Розібратися в цій темі нам допомогли:

Чи корисно купатись у крижаній воді?

Низькі температури можуть бути корисними для здоров’я.

Душ, ванна чи купання у холодній воді можуть допомогти освіжитися після тренування, пришвидшити метаболізм, покращити імунітет і психологічний стан, пише Healthline.

Утім, тут йдеться про воду температурою від 10°С, а вода в ополонці зазвичай сягає від +5°С до -4°С.

Така температура – це шокові умови для організму, зокрема у непідготовлених людей, пояснює імунолог Юрій Степановський.

Фото: mamziolzi/Depositphotos

"Загартовування – це, по суті, адаптація до холоду. Пірнання може дати заряд бадьорості, але дуже важко сказати, чи має це якийсь вплив на здоров'я", – каже медик.

На його думку, основний вплив на людину мають інфекції. Чим більше контактів – тим вищий ризик захворіти.

"Прямого впливу загартовування на імунітет не має, лише на загальний стан організму. Він стає більш стійким, оскільки це тренування.

Холод звужує судини, а розтирання та розігрівання навпаки розширює їх – це опосередковано може впливати на імунну систему через кровоносні судини, але точно не виробляє стійкість до COVID-19 чи якихось вірусних захворювань", – розповідає Степановський.

Також важливо, щоб у людини не було протипоказань і вона була повністю підготовлена до процедури.

"Коли плавання в холодній воді практикують люди з хорошим загальним станом здоров’я в регулярному і поступовому режимі (відповідно до сезону), це приносить певну користь.

З іншого боку, якщо людина недосвідчена і неадаптована, існує ризик смерті через нейрогенний холодовий шок, прогресуючу гіпотермію тощо.

Крім того, у людей з явними або ще не розпізнаними серцево-судинними патологіями це може викликати аритмію", – йдеться у дослідженні з Міжнародного журналу екологічних досліджень та охорони здоров'я.

Отже, якщо ви вирішили пірнати в ополонку – варто порадитись зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, як це зробити без шкоди для здоров’я.

Чи можна купатися в ополонці після COVID-19?

Фото: mihtiander/Depositphotos

Наразі немає досліджень про взаємозв'язок зимового купання і COVID-19, тому варто орієнтуватися на поради вашого лікаря.

Навіть якщо ви одужали після COVID-19 і добре почуваєтеся (нормалізувався сон, є енергія та сили на фізичні вправи), обов’язково проконсультуйтеся з медиком, адже відновлення організму займає багато часу, радить Олена Грицай.

У цьому випадку підготовка має тривати набагато довше, ніж один місяць, та проходити під наглядом сімейного лікаря, наголошує вона.

Також усе залежить від самопочуття людини, перебігу хвороби, постковідних ускладнень чи їхньої відсутності.

"Людина все життя чимось хворіє: грип, вітрянка, пневмонія тощо. Якщо вона щойно вийшла з лікарні і важко хворіла на COVID-19 – звісно, не можна нічого подібного робити.

Якщо ж вона рік тому перенесла хворобу в легкій формі, і в неї немає протипоказань, то це вже її особистий вибір", – каже Степановський.

Кому заборонено пірнати в ополонку?

Фото: mihtiander/Depositphotos

Пірнати в ополонку можна тільки повністю здоровим людям, які щонайменше протягом місяця готувалися до цього, перевірили здоров’я і проконсультувалися з лікарем, каже Олена Грицай.

Водночас це не можна робити тим, у кого є будь-які хронічні захворювання в стадії загострення.

Протипоказаннями до пірнання і плавання в ополонці є:

вагітність;

запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити);

захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії);

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);

захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити);

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);

хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема);

захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит);

шкірно-венеричні захворювання;

наявність великих післяопікових рубців.

Також категорично заборонено залучати до моржування малюків до 2 років через погано розвинену терморегуляторну функцію їхнього організму.

Старшим дітям можна пірнати лише за детального обстеження, регулярного та поступового загартовування під наглядом педіатра, наголошує лікарка.

Які наслідки може мати купання у крижаній воді?

Фото: milangucci/Depositphotos

При однаковій температурі за той самий час у воді діти втрачають на 10-20% більше тепла, ніж дорослі, а чоловіки – на 10-18% більше, ніж жінки.

Тому реакція на холод може бути індивідуальною – вона залежить від статі, віку, конституції, рівня фізичної підготовки та інших чинників.

Найпоширенішими наслідками є:

Холодовий шок

Саме через реакцію організму на холодовий шок у 60% тих, хто помирає в холодній воді, смерть настає в перші хвилини, повідомляють у The Outdoor Swimming Society.

Цього часу замало для початку гіпотермії (переохолодження), адже вона настає за 30 хвилин і більше.

Через холодовий шок у людини настає період гіпервентиляції, який вона не може контролювати.

Дихання дуже прискорюється, що може призвести до відчуття паніки.

Якщо людина почне вдихати під водою, то захлинеться.

Крім того, малодосвідчені плавці часто плавають вертикально, а в цьому положенні тіло менш контрольоване.

Тому якщо людина запанікує або знепритомніє, вона може навіть потонути.

Втрата рухливості (cold incapacitation)

Стан під назвою cold incapacitation може спіткати плавця, коли йому дуже холодно – навіть не обов’язково у крижаній воді в ополонці.

Зазвичай це відбувається так: ви заходите у воду і мерзнете, але за кілька хвилин відчуття дискомфорту зникає і вода стає приємною.

У такий момент плавець-початківець може вирішити перетнути озеро чи купатися дуже довго, але на півдорозі знову починає відчувати холод.

Тіло продовжує втрачати тепло, м’язи втрачають силу, кінцівки стають повільними і важкими, а плавати стає складніше.

Плавання стає повільним, нерівним, а короткі дистанції долаються довго.

Ви можете втратити координацію та спритність рук.

У кращому випадку це може ускладнити вам одягання, а в гіршому – завадити поверненню на берег.

Тіло може стати некерованим і навіть перестати рухатись, що призведе до утоплення.

Саме тому не можна довго купатися в ополонці чи плавати в дуже холодній воді.

Судоми

Судоми можуть уразити людину будь-де, однак якщо вам холодно – така ймовірність зростає.

Якщо вас "схопила" судома, потрібно "лягти" на воду спиною і покликати на допомогу.

Астма

Звичайна застуда може спровокувати напад у людини, яка має астму, тому зимове купання може бути ризикованим.

Холодова кропив’янка

Алергічна кропив’янка на руках і ногах може бути спричинена холодом.

Через подразник, зокрема, морозне повітря і крижана вода, на шкірі можуть утворитися великі червоні плями, які сверблять і набрякають.

Під час занурення у крижану воду відбувається різкий спазм судин, який може спричинити інфаркт чи зупинку серця, каже Олена Грицай.

Також у людей з серцево-судинними захворюваннями може статися криз під час купання, додає Юрій Степановський.

В екстремальних умовах часто складаються й інші небезпечні ситуації: людина має ризик потонути в ополонці, впасти на льоду, забитися, зауважує імунолог.

Щоб уникнути багатьох проблем, необхідно звернутися до лікаря, оцінити свої сили та добре підготуватися.

Як правильно готуватися до зимового купання?

Фото: minervastock/Depositphotos

Починати загартовуватись краще в теплу пору року.

Найпростішим методом загартовування може бути контрастний душ з поступовим, комфортним зниженням температури.

Також його необхідно приймати щонайменше за місяць до пірнання.

"Важливий пункт – робити це поступово. Не доводити організм до тремтіння, мурашок. Не "перетерплювати" відчуття дискомфорту.

Також не можна охолоджувати тільки одну ділянку тіла – лише повністю. Для підготовки важливо повторювати такі ж дії, які ви плануєте виконувати – організм перенесе стрес набагато легше", – наголошує лікарка.

Також можна регулярно по кілька хвилин купатись у прохолодних водоймах, дотримуючись усіх правил безпеки.

Як пірнати в ополонку?

✅ Оберіть для занурення обладнану та безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися, і де є рятувальники й чергові медики.

✅ Не пірнайте самотужки – нехай хтось спостерігає за вами, щоб допомогти у непередбачуваному випадку.

✅ Перед зануренням у воду обов'язково енергійно розімніться.

✅ Не варто застрибувати у воду одразу: спочатку намочіть обличчя, груди, живіт та спину, і лише після цього пірнайте по шию.

✅ Перебувайте у крижаній воді не довше 3-5 секунд. Якщо ж ви досвідчений морж, краще перебувати в ополонці не довше 1,5-2 хвилин.

✅ Виходьте з води спокійно та повільно, без різких рухів.

✅ Після купання відразу зніміть мокрий одяг, швидко витріться рушником і одягніться у теплі речі.

✅ Починайте одягатися з верхньої частини тіла і не забудьте про шапку.

Одяг має бути просторим, з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок, а взуття – зручним, неслизьким і бажано без шнурків.

✅ Якщо у вас оніміли пальці рук, потримайте їх на шиї або животі декілька секунд, зігрійте подихом і продовжуйте одягатися.

✅ Випийте теплий напій, але без алкоголю.

Що не можна робити:

❌ Не "зігрівайтеся" алкоголем до чи після купання.

Це надзвичайно небезпечно, адже алкоголь розширює периферійні судини, що значно збільшує тепловіддачу.

Тобто попри відчуття зігрівання, яке дає алкоголь, тепло втрачатиметься значно швидше.

❌ Не куріть.

Куріння порушує кровообіг і посилює охолодження.

Викурювання лише однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°С, наголошують у МОЗ.

❌ Не пірнайте різко і не занурюйте голову.

❌ Не приймайте гарячий душ.

І пам’ятайте: пірнати в ополонку можна лише в тому випадку, якщо ви повністю здорові.

Олена Барсукова, УП. Життя

Фото обкладинки: Levranii/Depositphotos

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