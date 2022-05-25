Які медичні послуги безкоштовні для новонароджених: перелік від МОЗ

Після народження малюка медики мають провести низку процедур, щоб визначити стан здоров'я немовляти.

Усі вони є безкоштовними, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.

Сім'ї, які переїхали в інший регіон України через військові дії, все одно можуть отримати усі ці послуги безоплатно.

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При народженні дитини у медзакладі мають провести:

лабораторні та інструментальні дослідження;

скринінг вроджених вад серця дитини;

перевірку слуху;

вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;

забір крові для неонатального скринінгу.

У екстрених випадках – проведуть реанімаційні заходи та стабілізацію стану.

Ілюстративне фото. Автор Websubstance / Depositphotos

У разі, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки, медики мають провести профілактичні заходи.

Якщо медики знайдуть захворювання, яке передбачатиме подальше лікування, тоді дитину скерують до спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів. А ще – розроблять індивідуальну програму реабілітації.

Якщо дитина народилася передчасно, вона отримає:

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інтенсивну терапію;

необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;

цілодобовий лікарський догляд, зокрема із залученням батьків;

дихальну підтримку;

парентеральне харчування;

консультації всіх необхідних фахівців;

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;

вакцинацію згідно з Календарем профілактичних щеплень;

ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів та ін.

Для того, щоб знайти найближчий медичний заклад, в якому можна отримати допомогу, варто звернутися до контакт-центру НСЗУ 16-77.