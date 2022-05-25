Які медичні послуги безкоштовні для новонароджених: перелік від МОЗ

Після народження малюка медики мають провести низку процедур, щоб визначити стан здоров'я немовляти.
Усі вони є безкоштовними, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
Сім'ї, які переїхали в інший регіон України через військові дії, все одно можуть отримати усі ці послуги безоплатно.
При народженні дитини у медзакладі мають провести:
- лабораторні та інструментальні дослідження;
- скринінг вроджених вад серця дитини;
- перевірку слуху;
- вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;
- забір крові для неонатального скринінгу.
У екстрених випадках – проведуть реанімаційні заходи та стабілізацію стану.
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У разі, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки, медики мають провести профілактичні заходи.
Якщо медики знайдуть захворювання, яке передбачатиме подальше лікування, тоді дитину скерують до спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів. А ще – розроблять індивідуальну програму реабілітації.
Якщо дитина народилася передчасно, вона отримає:
- інтенсивну терапію;
- необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
- цілодобовий лікарський догляд, зокрема із залученням батьків;
- дихальну підтримку;
- парентеральне харчування;
- консультації всіх необхідних фахівців;
- офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;
- вакцинацію згідно з Календарем профілактичних щеплень;
- ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів та ін.
Для того, щоб знайти найближчий медичний заклад, в якому можна отримати допомогу, варто звернутися до контакт-центру НСЗУ 16-77.