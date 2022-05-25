Які медичні послуги безкоштовні для новонароджених: перелік від МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 травня 2022

Після народження малюка медики мають провести низку процедур, щоб визначити стан здоров'я немовляти. 

Усі вони є безкоштовними, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.

Сім'ї, які переїхали в інший регіон України через військові дії, все одно можуть отримати усі ці послуги безоплатно. 

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При народженні дитини у медзакладі мають провести:

  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • скринінг вроджених вад серця дитини;
  • перевірку слуху;
  • вакцинацію відповідно до Національного календаря щеплень;
  • забір крові для неонатального скринінгу.

У екстрених випадках  – проведуть реанімаційні заходи та стабілізацію стану.

 Ілюстративне фото. Автор Websubstance / Depositphotos

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У разі, якщо дитина народжена від ВІЛ-позитивної жінки, медики мають провести профілактичні заходи. 

Якщо медики знайдуть захворювання, яке передбачатиме подальше лікування, тоді дитину скерують до спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних  закладів. А ще – розроблять індивідуальну програму реабілітації.

Якщо дитина народилася передчасно, вона отримає:

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  • інтенсивну терапію;
  • необхідні лабораторні та інструментальні дослідження;
  • цілодобовий лікарський догляд, зокрема із залученням батьків;
  • дихальну підтримку;
  • парентеральне харчування;
  • консультації всіх необхідних фахівців; 
  • офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят;
  • вакцинацію згідно з Календарем профілактичних щеплень;
  • ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів та ін.

Для того, щоб знайти найближчий медичний заклад, в якому можна отримати допомогу, варто звернутися до контакт-центру НСЗУ 16-77. 


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