Врятували життя двом бійцям: військові хірурги провели унікальну операцію

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
8037
26 травня 2022

Українські військові хірурги провели унікальну операцію двом бійцям. В ході неї пацієнтам видалили нирку, яка руйнувалась від вогнепального поранення. 

Медики провели лапароскопічну операцію – сучасний вид хірургії, при якому внутрішні органи оперують через невеликі отвори в тілі за допомогою оптичних приладів.

Успіхами військових хірургів поділилась заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу", – розповідає вона.

Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos

Читайте також: Намагалися реанімувати жінку з трупними плямами. Розповідь фельдшера про роботу в Маріуполі

Завдяки професіоналізму хірургів та новітнім технологіям, застосованим під час операцій, поранені військові вже можуть самостійно ходити по палаті.

"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів в світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених", – каже Маляр.




 116016
Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова
 5182
Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
 34917
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній

Головне на сайті


Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова
Штучний інтелект розпізнав окупанта, який сфотографувався на Polaroid і залишив знімок в пограбованому житлі
"Відірвані ноги, животи навиворіт": історії людей, які вижили під час обстрілу черги за хлібом у Чернігові
У Києві запустили віртуальні тури по зруйнованих будівлях
Учнів запрошують на Всеукраїнський останній дзвоник онлайн
Зруйновані школи, тиск на вчителів та заборона української: омбудсмен заявив про освітній геноцид
Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній