Врятували життя двом бійцям: військові хірурги провели унікальну операцію

Українські військові хірурги провели унікальну операцію двом бійцям. В ході неї пацієнтам видалили нирку, яка руйнувалась від вогнепального поранення.
Медики провели лапароскопічну операцію – сучасний вид хірургії, при якому внутрішні органи оперують через невеликі отвори в тілі за допомогою оптичних приладів.
Успіхами військових хірургів поділилась заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу", – розповідає вона.
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Завдяки професіоналізму хірургів та новітнім технологіям, застосованим під час операцій, поранені військові вже можуть самостійно ходити по палаті.
"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів в світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених", – каже Маляр.