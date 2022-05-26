Врятували життя двом бійцям: військові хірурги провели унікальну операцію

Українські військові хірурги провели унікальну операцію двом бійцям. В ході неї пацієнтам видалили нирку, яка руйнувалась від вогнепального поранення.

Медики провели лапароскопічну операцію – сучасний вид хірургії, при якому внутрішні органи оперують через невеликі отвори в тілі за допомогою оптичних приладів.

Успіхами військових хірургів поділилась заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу", – розповідає вона.

Завдяки професіоналізму хірургів та новітнім технологіям, застосованим під час операцій, поранені військові вже можуть самостійно ходити по палаті.

"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів в світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених", – каже Маляр.