Як отримати медичну допомогу у Великій Британії: пояснює МОЗ

Оскільки Велика Британія не є членкинею ЄС, тут не працюють загальноєвропейські правила тимчасового притулку.

Проте для українських переселенців створили спеціальну програму, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я.

Програма називається "Домівка для України". Вона передбачає доступ до безоплатних медичних послуг.

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Як зареєструватися

У Великій Британії першим спеціалістом, до якого звертаються з фізичним та психічними скаргами, є лікар загальної практики. Він може надати консультацію, скерувати до іншого лікаря вузького профілю, а також поставити діагноз та призначити ліки.

Тому після прибуття до Великої Британії треба зареєструватися у лікаря загальної практики (для Шотландії – тут). Це варто зробити одразу.

Також можна зареєструватися тимчасово (від 1 доби до 3 місяців).

Для реєстрації не потрібно надавати:

адресу тимчасового перебування;

міграційний статус;

посвідчення особи;

номер Національної служби здоров'я.

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Якщо з людиною стався нещасний випадок або вона негайно потребує допомоги, варто звернутися до найближчої лікарні, яка має відділення екстреної допомоги. Таке лікування є безоплатним для всіх.

Викликати екстрену бригаду варто лише в надзвичайних випадках. Для цього треба подзвонити на номер 999 або 112.

Консультацію можна отримати за номером 111.

Що ще варто знати про систему охорони здоров'я: