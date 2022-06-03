Як отримати медичну допомогу у Великій Британії: пояснює МОЗ

Оскільки Велика Британія не є членкинею ЄС, тут не працюють загальноєвропейські правила тимчасового притулку.
Проте для українських переселенців створили спеціальну програму, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я.
Програма називається "Домівка для України". Вона передбачає доступ до безоплатних медичних послуг.
Як зареєструватися
У Великій Британії першим спеціалістом, до якого звертаються з фізичним та психічними скаргами, є лікар загальної практики. Він може надати консультацію, скерувати до іншого лікаря вузького профілю, а також поставити діагноз та призначити ліки.
Тому після прибуття до Великої Британії треба зареєструватися у лікаря загальної практики (для Шотландії – тут). Це варто зробити одразу.
|Фото: Syda_Productions / Depositphotos
Також можна зареєструватися тимчасово (від 1 доби до 3 місяців).
Для реєстрації не потрібно надавати:
- адресу тимчасового перебування;
- міграційний статус;
- посвідчення особи;
- номер Національної служби здоров'я.
Читай також:
Якщо з людиною стався нещасний випадок або вона негайно потребує допомоги, варто звернутися до найближчої лікарні, яка має відділення екстреної допомоги. Таке лікування є безоплатним для всіх.
Викликати екстрену бригаду варто лише в надзвичайних випадках. Для цього треба подзвонити на номер 999 або 112.
Консультацію можна отримати за номером 111.
Що ще варто знати про систему охорони здоров'я:
- можна звернутися до будь-якого спеціаліста (а не лише того, до якого зареєстровані або якщо ви не реєструвались);
- якщо лікування триватиме понад 14 діб, реєструватися доведеться як тимчасовий або постійний резидент.