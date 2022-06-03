Як отримати медичну допомогу у Великій Британії: пояснює МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 червня 2022

Оскільки Велика Британія не є членкинею ЄС, тут не працюють загальноєвропейські правила тимчасового притулку.

Проте для українських переселенців створили спеціальну програму, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я.

Програма називається "Домівка для України". Вона передбачає доступ до безоплатних медичних послуг.

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Як зареєструватися

У Великій Британії першим спеціалістом, до якого звертаються з фізичним та психічними скаргами, є лікар загальної практики. Він може надати консультацію, скерувати до іншого лікаря вузького профілю, а також поставити діагноз та призначити ліки. 

Тому після прибуття до Великої Британії треба зареєструватися у лікаря загальної практики (для Шотландії – тут). Це варто зробити одразу.

 Фото: Syda_Productions / Depositphotos

Також можна зареєструватися тимчасово (від 1 доби до 3 місяців).

Для реєстрації не потрібно надавати:

  •  адресу тимчасового перебування;
  •  міграційний статус;
  • посвідчення особи;
  • номер Національної служби здоров'я.

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Якщо з людиною стався нещасний випадок або вона  негайно потребує допомоги, варто звернутися до найближчої лікарні, яка має відділення екстреної допомоги. Таке лікування є безоплатним для всіх. 

Викликати екстрену бригаду варто лише в надзвичайних випадках. Для цього треба подзвонити на номер 999 або 112.

Консультацію можна отримати за номером 111.

Що ще варто знати про систему охорони здоров'я:

  • можна звернутися до будь-якого спеціаліста (а не лише того, до якого зареєстровані або якщо ви не реєструвались);
  • якщо лікування триватиме понад 14 діб, реєструватися доведеться як тимчасовий або постійний резидент. 


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