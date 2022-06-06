Як розпізнати грибок нігтів та вберегтися від нього: поради від МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 червня 2022

Довге перебування у взутті або неможливість підтримувати особисту гігієну можуть призвести до утворення грибка на нігтях.

У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через умови воєнного стану ризики такого захворювання підвищилися. 

"Вимушене перебування у бомбосховищах, підвалах, місцях масового скупчення негативно впливає на здоров'я та сприяє розвитку мікозів стоп та ураженням грибком нігтьових пластинок (оніхомікозу)", – пояснюють фахівці.

Симптоми цієї хвороби:

  • зміна форми та кольору нігтя;
  • ламкість, виточення нігтьової пластини, його стає важко стригти;
  • розшарування або руйнування нігтя;
  • свербіж та лущення шкіри навколо нігтя.
 Фото: Juja Han / Unsplash

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У групі ризику люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Також варто бути обачними людям з генетичною схильністю до грибків та особам з професіями, які передбачають тривале перебування у взутті (медики, військові, спортсмени).

Що може стати причиною:

  • користування взуттям спільно з кимось;
  • наявність мікротравм нігтьових пластин;
  • відвідування місць загального користування (басейни, душові, спортзали);
  • постійне перебування в одному приміщенні з людиною, яка хвора на грибок нігтів.

Якщо у вас симптоми та захворювання підтвердив лікар – не ігноруйте хворобу. Важливо не займатися самолікуванням!

 Інфографіка від МОЗ

Правила, які мінімізують ризик зараження:

  • здорове харчування;
  • особиста гігієна;
  • використання особистих речей для гігієни (рушники, взуття, мило тощо);
  • не ходити босоніж у душових та басейнах загального користування;
  • боротися з надмірною пітливістю стоп;
  • ретельно обробляти душову кабіну або вану. 
 Інфографіка від МОЗ





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