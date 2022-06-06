Як розпізнати грибок нігтів та вберегтися від нього: поради від МОЗ

Довге перебування у взутті або неможливість підтримувати особисту гігієну можуть призвести до утворення грибка на нігтях.
У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через умови воєнного стану ризики такого захворювання підвищилися.
"Вимушене перебування у бомбосховищах, підвалах, місцях масового скупчення негативно впливає на здоров'я та сприяє розвитку мікозів стоп та ураженням грибком нігтьових пластинок (оніхомікозу)", – пояснюють фахівці.
Симптоми цієї хвороби:
- зміна форми та кольору нігтя;
- ламкість, виточення нігтьової пластини, його стає важко стригти;
- розшарування або руйнування нігтя;
- свербіж та лущення шкіри навколо нігтя.
|Фото: Juja Han / Unsplash
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У групі ризику люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Також варто бути обачними людям з генетичною схильністю до грибків та особам з професіями, які передбачають тривале перебування у взутті (медики, військові, спортсмени).
Що може стати причиною:
- користування взуттям спільно з кимось;
- наявність мікротравм нігтьових пластин;
- відвідування місць загального користування (басейни, душові, спортзали);
- постійне перебування в одному приміщенні з людиною, яка хвора на грибок нігтів.
Якщо у вас симптоми та захворювання підтвердив лікар – не ігноруйте хворобу. Важливо не займатися самолікуванням!
|Інфографіка від МОЗ
Правила, які мінімізують ризик зараження:
- здорове харчування;
- особиста гігієна;
- використання особистих речей для гігієни (рушники, взуття, мило тощо);
- не ходити босоніж у душових та басейнах загального користування;
- боротися з надмірною пітливістю стоп;
- ретельно обробляти душову кабіну або вану.
|Інфографіка від МОЗ