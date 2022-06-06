Як розпізнати грибок нігтів та вберегтися від нього: поради від МОЗ

Довге перебування у взутті або неможливість підтримувати особисту гігієну можуть призвести до утворення грибка на нігтях.

У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через умови воєнного стану ризики такого захворювання підвищилися.

"Вимушене перебування у бомбосховищах, підвалах, місцях масового скупчення негативно впливає на здоров'я та сприяє розвитку мікозів стоп та ураженням грибком нігтьових пластинок (оніхомікозу)", – пояснюють фахівці.

Реклама:

Симптоми грибка нігтів:

зміна форми та кольору нігтя;

ламкість, виточення нігтьової пластини, його стає важко стригти;

розшарування або руйнування нігтя;

свербіж та лущення шкіри навколо нігтя.

Якщо у вас симптоми та захворювання підтвердив лікар – не ігноруйте хворобу. Важливо не займатися самолікуванням!

Фото: Juja Han / Unsplash

У кого підвищений ризик розвитку грибка

У групі ризику люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Також варто бути обачними людям з генетичною схильністю до грибків та особам з професіями, які передбачають тривале перебування у взутті (медики, військові, спортсмени).

Що може стати причиною зараження:

користування взуттям спільно з кимось;

наявність мікротравм нігтьових пластин;

відвідування місць загального користування (басейни, душові, спортзали);

постійне перебування в одному приміщенні з людиною, яка хвора на грибок нігтів.

Як лікувати грибок

Медики наголошують, що не потрібно ігнорувати прояви хвороби, а за першої можливості варто звернутися до лікаря.

Лікування грибка може тривати від 1 до кількох місяців. При цьому результат лікування варто підтверджувати лабораторно, а не спиратися лише на візуальне покращення.

Реклама:

Головна ціль лікування – видалити із організму збудник (грибок), який спровокував інфекцію.

Протигрибкові препарати можуть застосовуватися:

місцево (розчини, мазі, лаки, пластирі, які наносять безпосередньо на уражений ніготь);

перорально (прийом протигрибкових лікарських засобів).

Не варто експериментувати із самолікуванням, оскільки не всі протигрибкові засоби є однаково ефективними.

Якою може бути профілактика появи грибка на пальцях ніг

Правила, які мінімізують ризик зараження:

здорове харчування;

особиста гігієна;

використання особистих речей для гігієни (рушники, взуття, мило тощо);

не ходити босоніж у душових та басейнах загального користування;

боротьба з надмірною пітливістю стоп;

ретельно обробляти душову кабіну або вану.

Влітку або у випадках, коли не вдається ретельно дотримуватися гігієни ніг варто:

на деякий час знімати взуття і побути без нього;

провітрити та просушити взуття та шкарпетки на сонці;

намагатися дотримуватися гігієни стоп, навіть, якщо не маєте доступу до централізованого водопостачання (наприклад, використовувати вологі серветки, воду річок та озер, щоб змити залишки поту та бруду).

звертатися за меддопомогою при перших ознаках захворювання.