Як розпізнати грибок нігтів та вберегтися від нього: поради від МОЗ

Довге перебування у взутті або неможливість підтримувати особисту гігієну можуть призвести до утворення грибка на нігтях.

У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через умови воєнного стану ризики такого захворювання підвищилися.

"Вимушене перебування у бомбосховищах, підвалах, місцях масового скупчення негативно впливає на здоров'я та сприяє розвитку мікозів стоп та ураженням грибком нігтьових пластинок (оніхомікозу)", – пояснюють фахівці.

Симптоми цієї хвороби:

зміна форми та кольору нігтя;

ламкість, виточення нігтьової пластини, його стає важко стригти;

розшарування або руйнування нігтя;

свербіж та лущення шкіри навколо нігтя.

Фото: Juja Han / Unsplash

У групі ризику люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями. Також варто бути обачними людям з генетичною схильністю до грибків та особам з професіями, які передбачають тривале перебування у взутті (медики, військові, спортсмени).

Що може стати причиною:

користування взуттям спільно з кимось;

наявність мікротравм нігтьових пластин;

відвідування місць загального користування (басейни, душові, спортзали);

постійне перебування в одному приміщенні з людиною, яка хвора на грибок нігтів.

Якщо у вас симптоми та захворювання підтвердив лікар – не ігноруйте хворобу. Важливо не займатися самолікуванням!

Інфографіка від МОЗ

Правила, які мінімізують ризик зараження:

здорове харчування;

особиста гігієна;

використання особистих речей для гігієни (рушники, взуття, мило тощо);

не ходити босоніж у душових та басейнах загального користування;

боротися з надмірною пітливістю стоп;

ретельно обробляти душову кабіну або вану.