Учені досліджують вакцину, яка може допомогти у лікуванні раку підшлункової. Дослідження

Науковці досліджують тип вакцини, яка ймовірно може допомогти у лікуванні раку підшлункової залози.

Йдеться про персоналізовану м-РНК вакцину, розроблену за тією ж технологією, що й COVID-вакцина Pfizer-BioNTech.

Щеплення також вакциною, зокрема, може запобігти рецидиву онкозахворювання, повідомляє The Independent.

Відповідний висновок зробили науковці у співпраці з компаніями BioNTech і Genentech за результатами першого етапу клінічних випробувань.

"Щеплення, досліджене вченими, вселяє надію нарешті знайти ліки від найсмертоноснішого раку, який забирає життя 90% пацієнтів протягом двох років після встановлення діагнозу", – кажуть учені.

Фото: IgorVetushko /Depositphotos

У дослідженні взяли участь 16 пацієнтів на ранній стадії раку підшлункової залози.

8 пацієнтам ввели вакцини внутрішньовенно після операції з видалення ракової пухлини.

Виявилося, що персоналізовані вакцини можуть навчити імунну систему знищувати клітини, пов’язані з раком підшлункової залози.

Препарат розробляли індивідуально для кожного пацієнта з використанням генетичного коду мРНК, знайденого в їхніх пухлинах, щоб "навчити" клітини виробляти білок, який запускає імунну відповідь.

Це дозволяє організму виявити ракові клітини, а Т-клітини після цього можуть знищити загрозу.

8 пацієнтів, тобто половина з тих, хто отримав запропоновану вченими вакцину, не мали рецидиву раку підшлункової протягом наступних 18 місяців, поки тривало дослідження.

У решти пацієнтів, яких не щепили, відбувся рецидив, причому 6 учасників дослідження померли.

Дослідження очолив доктор Вінод Балачандран з Меморіального онкологічного центру Слоана Кеттерінга у Нью-Йорку.

А результати представили на конференції Американського товариства клінічної онкології в Чикаго.

"Ми намагаємося відкрити нові шляхи в лікуванні таких пухлин, які важко піддаються лікуванню.

Результати цього першого етапу дослідження є обнадійливими. Ми з нетерпінням чекаємо подальшої оцінки цих результатів", – кажуть у компанії BioNTech.

Ці мРНК-вакцини дійсно стимулюють імунну відповідь у пацієнтів з раком підшлункової залози, додає Вінод Балачандран.

"Тож ми дуже схвильовані цим і ранніми результатами, які свідчать про те, що якщо у вас є імунна відповідь, у вас може бути кращий результат лікування", – наголошує автор дослідження.