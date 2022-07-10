Скарлатина: симптоми та чи можна запобігти хворобі

Скарлатина – інфекційне захворювання, яке проявляється висипом та ангіною.
Воно може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отиту, синуситу, артриту, міокардиту тощо, пояснюють у Центрі громадського здоров’я.
Найчастіше на скарлатину хворіють діти.
Головний симптом хвороби – висип – з’являється на 1-2 день зараження. Висип концентрується на згинах кінцівок, складках тіла, на шиї та животі.
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Також на язиці з’являється білий наліт, який поступово зникає за 4-5 днів, після чого язик набуває яскраво-малинового коліру.
Окрім того, можливі інші симптоми:
- біль у горлі, ангіна;
- підвищена температура;
- лущення шкіри;
- збільшення лімфатичних вузлів під щелепою або на шиї.
Як лікують скарлатину
Пацієнтам з таким діагнозом лікарі рекомендують:
- ліжковий режим;
- курс антибіотиків;
- рясне пиття;
- препарати для полегшення болю у горлі та жарознижувальні.
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"Обов’язково зверніться до лікаря для уточнення діагнозу і призначення правильного лікування", – попереджають у ЦГЗ.
Яка профілактика скарлатини
Щеплення проти цієї хвороби немає, однак діти, які перехворіли, отримують імунітет. Специфічної профілактики також немає.
Варто дотримуватися простих правил гігієни:
- провітрювати приміщення;
- гуляти на свіжому повітрі;
- уникати контакту з хворими;
- мити руки після вулиці та перед їжею.
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