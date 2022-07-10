Скарлатина: симптоми та чи можна запобігти хворобі

Яна Осадча журналіст
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10 липня 2022

Скарлатина – інфекційне захворювання, яке проявляється висипом та ангіною.

Воно може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отиту, синуситу, артриту, міокардиту тощо, пояснюють у Центрі громадського здоров’я.

Найчастіше на скарлатину хворіють діти.

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Головний симптом хвороби – висип – з’являється на 1-2 день зараження. Висип концентрується на згинах кінцівок, складках тіла, на шиї та животі.

 Фото: uly.u.v/Depositphotos

Також на язиці з’являється білий наліт, який поступово зникає за 4-5 днів, після чого язик набуває яскраво-малинового коліру.

Окрім того, можливі інші симптоми:

  • біль у горлі, ангіна;
  • підвищена температура;
  • лущення шкіри;
  • збільшення лімфатичних вузлів під щелепою або на шиї.

Як лікують скарлатину

Пацієнтам з таким діагнозом лікарі рекомендують:

  • ліжковий режим;
  • курс антибіотиків;
  • рясне пиття;
  • препарати для полегшення болю у горлі та жарознижувальні.

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"Обов’язково зверніться до лікаря для уточнення діагнозу і призначення правильного лікування", – попереджають у ЦГЗ.

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Яка профілактика скарлатини

Щеплення проти цієї хвороби немає, однак діти, які перехворіли, отримують імунітет. Специфічної профілактики також немає.

Варто дотримуватися простих правил гігієни:

  • провітрювати приміщення;
  • гуляти на свіжому повітрі;
  • уникати контакту з хворими;
  • мити руки після вулиці та перед їжею.

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