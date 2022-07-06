Росіяни вивозять з лікарень на окупованих територіях ліки та обладнання – Ляшко

Яна Осадча журналіст
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6 липня 2022

На окупованих територіях росіяни забирають з лікарень дороговартісне обладнання та лікарські препарати.

Наразі невідомо, куди вони вивозять награбоване, заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 6 липня.

За його словами, на захоплених територіях критична ситуація з забезпеченням лікарськими засобами.

"Росія жодного разу не відкрила гуманітарний коридор, щоб ми могли завести сертифіковані ліки з доведеною ефективністю, які були закуплені за бюджетні кошти та отримані від партнерів у якості гуманітарної допомоги", – говорить міністр.

 Віктор Ляшко

Йдеться про ліки для стаціонарів та аптек, які пацієнти отримували за програмою "Доступні ліки". Зокрема, препарати від гіпертонії та інсуліни.

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"На жаль, купити їх в аптеках сьогодні неможливо. І запаси, які ми робили до війни, на межі. Отримуємо постійні сигнали, що є проблеми з доступом до ліків", – зазначає Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за даними мера Маріуполя Вадима Бойченка у місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей із діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою.

А в окупований Херсон ліки приовзять з Криму та РФ, їх продають без дотримання належних умов зберігання – із багажників авто на місцевих ринках




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