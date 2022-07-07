Потрібні ЗСУ: НАН закликає масштабувати виробництво унікальних гідробинтів проти ран та опіків

Учені-фізики Національної академії наук шукають масових виробників гідробинтів, які зараз вкрай потрібні Збройним силам України.

Про це повідомляє НАН України.

Гідробинти допомагають лікувати термічні опіки, хронічні виразки та травматичні порушення кровообігу.

Наразі пілотна технологічна лінія виробництва працює у волонтерському режимі.

Науковці заявили, що вони готові безоплатно передати більш масштабним українським підприємствам технологію виготовлення медичної розробки.

"Коли їх немає, бо ж виробничі волонтерські потужності обмежені – доводиться шукати недешеві закордонні аналоги. Але масове виробництво в країні гідробинтів не налагоджено досі", – наголошує старший науковий співробітник Інституту фізики НАН Антон Сененко.

Гідробинти ефективно допомагають під час лікування ран та опіків

Наразі в Україні малосерійно виробляються два види гідробинтів:

пов’язка для ран, що не прилипає;

рідкий безболісний антисептик для дезінфекції ран та зменшення запалень слизових оболонок (його також застосовують при гострих респіраторних захворюваннях і як засіб профілактики COVID-9).

У чому унікальність гідробинтів?

Як пояснюють науковці, обидві форми розробки майже на 85% складаються з води. Все інше становлять полімери, які використовуються в харчовій промисловості, та антисептик у вигляді наночастинок срібла.

Водночас наночастинкам срібла властиво нищити усі види бактерій і при цьому не шкодити людським тканинам, що забезпечує безболісність його використання.

Медичні пов'язки (науковці називають її "ГІДРОБИНТ 1") – це прямокутні пластини товщиною 3-4 мм розмірами від 4х6cм до 20х30см м’якого, еластичного (пружно розтягується вдвічі) та вологого на дотик матеріалу – гідрогелю високомолекулярних полімерів, радіаційно-зшитого електронно-променевою обробкою разом з упаковкою. Це зумовлює їхню стерильність, підкреслюють вчені.

Гідробинт – "мікроскопічна губка", яка є фільтром для хвороботворних бактерій

"ГІДРОБИНТ1" є нетоксичним, біологічно сумісним з людським тілом і не викликає жодних подразнень чи алергії.

Науковці називають препарат "мікроскопічною губкою", через яку досить швидко змішується кисень повітря і розчини ліків, але яка є фільтром для хвороботворних бактерій.

Наочна ефективність гідробинта

Також гідробинт здатен вбирати воду – до 150% своє початкової ваги. Завдяки цьому при накладанні на рану чи опік, гідробинт:

миттєво знеболює місце запалення завдяки охолоджуючому ефекту,

захищає від зовнішньої інфекції і механічних впливів,

вбирає фізіологічні виділення рани,

пропускає зустрічну дифузію ліків, нанесених на зовнішню поверхню пов'язки,

прискорює загоєння ран і опіків завдяки бактерицидній дії на хвороботворні мікроорганізми,

створює і підтримує в рані вологе середовище, близьке до природного в тканинах людського організму,

не прилипає до ран, а тому знімається безболісно,

завдяки прозорості дозволяє контролювати стан рани, не знімаючи пов'язки.

Ефективність дії пов’язки значно зростає, якщо перед накладанням її на рану (особливо з нерівною поверхнею) обробити рану аерозольним струменем засобу для дезінфекції (науковці називають його "ГІДРОБИНТ 2").

"Це гарантує потрапляння срібного антисептика в усі ділянки поверхні рани", – наголошують у НАН.

"ГІДРОБИНТ 2" – аерозольний засіб для дезінфекції з наночастинками срібла

Цей засіб здатен змочувати навіть важкодоступні місця. Після розпилювання утворюється острівкова плівка з мікрокластерів.

"Така плівка не має запаху і смаку, не відчутна на дотик і не заважає функціонуванню слизових оболонок. Але вона створює своєрідну внутрішню маску, фільтр для інфекції на поверхні носоглотки.

Липкі гідрогелеві острівці не лише сприяють очищенню вдихуваного повітря від пилу й аерозолів, а й слугують депо, що постачають наночастинки й іони срібла, які чинять бактерицидний вплив на більшість видів одноклітинних мікроорганізмів – бактерій, деяких грибків і вірусів", – пояснюють науковці.

Закапування у ніс препарату ефективно зменшує симптоми нежиті, що вже почалася. Розбризкування на запалене горло зменшує його набряк, а вдихання аерозолю препарату гамує кашель, резюмують розробники.

Чому Україна має запустити масове виробництво гідробинтів?

Науковці НАН наголошують, що розвинені країни вже давно перейшли на використання вологих пов’язок для лікування практично всіх видів поверхневих ран. Україні в умовах війни такі засоби вкрай необхідні.

Інститут фізики НАН України і підприємство ТОВ РАДІТЕХ розробили, впровадили й сертифікували технологію виробництва гідробинтів. Однак побудована пілотна технологічна лінія виробництва, що наразі працює на потреби Збройних Сил України у волонтерському режимі, не здатна покрити реальні потреби військових.

"Швидко перейти до промислового виробництва до снаги лише підприємствам цієї галузі, що вже діють і мають належне обладнання й кадри. З огляду на це, ТОВ РАДІТЕХ пропонує всім зацікавленим і компетентним виробникам безоплатно передати, встановити і налагодити технологію виготовлення медичних виробів ГІДРОБИНТ на всіх етапах", – наголошують у НАН України.