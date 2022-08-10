30 років не могла їсти і пити: у Львові за допомогою робота-хірурга врятували жінку з рідкісним діагнозом

Львівські лікарі врятували і повернули до повноцінного життя жінку, яка 30 років не могла нормально їсти і пити. Для операції використали робот Da Vinci.

69-річна Лариса з Бахмуту, що на Донеччині, довгий час страждала від дуже рідкісної хвороби – ахалазії стравоходу, розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Жінку протягом десятків років лікували лише медикаментозно. При цьому вона постійно відчувала біль та дискомфорт у шлунку, через що не могла повноцінно їсти. Останні два місяці ситуація значно погіршилася – вона не могла ковтати навіть рідку їжу.

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Від ахалазії стравоходу, за статистикою, страждають лише 0,001% людей на планеті.

"Їжа блокує стравохід та не дає їй рухатися травною системою. Відтак вона затікає в легені, що в подальшому призводить до пневмонії та навіть летального кінця", – пояснюють лікарі.

Медики провели операцію на стравоході за допомогою робота-хірурга Da Vinci

До медзакладу у Львові Лариса потрапила у критичному стані, кажуть медики. Найкращим способом позбавити жінку болю стала операція за допомогою робота-хірурга Da Vinci.

69-річна Лариса пані Лариса 30 років не могла нормально їсти та пити через рідкісну хворобу

"Наші хірурги Andriy Stasyshyn, Андрій Дворакевич та Андрій Гураєвський за допомогою робота-хірурга розсікли м'язову оболонку стравоходу, послабивши спазм, а також наклали так звану манжетку, аби уникнути закидання їжі зі шлунка назад до стравоходу.

Усе це зробили через кілька проколів", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

Робот-хірург Da Vinci допомагає українським медикам повертати пацієнтів до нормального життя. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

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Львівські лікарі не вперше проводять таку рідкісну операцію. Того дня вони прооперували ще двох пацієнтів з кистою селезінки та діафрагмальною грижею.

"Усі пацієнти почуваються добре", – запевняють лікарі.

Нагадаємо, першу в Україні операцію за допомогою роботичної системи Da Vinci медики провели на початку року. Тоді вони врятували жінку, яка також страждала від алахазії стравоходу.