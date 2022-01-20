"Не могла їсти й пити": львівські лікарі вперше в Україні оперували стравохід жінки за допомогою робота

Львівські медики вперше в Україні прооперували стравохід пацієнтки за допомогою робота Da Vinci.

Так вони вилікували жінку, яка через рідкісну патологію не могла їсти й пити.

Останні 2 роки вона страждала від болю і блювоти, повідомляє Перше територіальне медичне об’єднання.

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Про рідкісну хворобу 34-річна Мирослава зі Львівщини дізналася лише цього місяця, коли звернулася до медиків.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook

Протягом останніх 2 місяців жінка не могла навіть ковтнути води, аби не спровокувати блювання.

За цей час вона схудла на 10 кілограмів.

Причиною була ахалазія стравоходу (порушення його функції під час прийому їжі).

Цей діагноз, за статистикою, буває лише у 0,001% людей на планеті.

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Раніше єдиним методом лікування була операція з розрізом грудної клітки і черевної порожнини.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання Львова/Facebook

Однак завдяки роботичній системі Da Vinci медикам вдалося провести хірургічне втручання через 4 маленькі проколи.

"Це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після. Руки робота розсікли м'язову оболонку стравоходу, яка й провокувала спазм.

Далі сформували антирефлюксну манжетку, щоб вміст шлунку не потрапляв у стравохід", – кажуть медики.

Таке лікування значно скоротило час реабілітації – вже за день після операції Мирослава поїхала додому.

Наразі вона може їсти й пити. Почувається добре.

Нагадаємо, раніше львівські лікарі вже використовували робота Da Vinci для гінекологічних операцій.

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