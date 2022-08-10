Відмова від COVID-вакцин і експерименти над людьми: аналітики розвінчують міфи росіян про медицину

Яна Осадча журналіст
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10 серпня 2022

Російські ЗМІ та пабліки поширюють не тільки антиукраїнські, а також і антинаукові фейки.

Пропагандисти РФ, зокрема, стверджують, що у світі відмовилися від COVID-вакцин, а в Україні дали старт незаконним експериментам над людьми.

Міфи російських ЗМІ про медицину та здоров’я спростовують у аналітичній платформі VoxCheck за сприяння проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я".

Міф 1: окупаційна адміністрація відновила водопостачання в Маріуполі 

23 липня з’явилося повідомлення від аварійної служби підприємства "Вода Донбаса", що в окупованому Маріуполі всі 4 райони отримали воду.

Як насправді?

Тиск води поки обмежують через пошкодження водопроводу, вода максимум подається до 3 поверху будівель.

Налагодити водопостачання в місті намагалися ще раніше, а питну воду роздавали як гуманітарну допомогу для пенсіонерів та за роботу на окупантів для молоді.

 Фото: alexraths/Depositphotos

Але окупаційна адміністрація замовчує головне: ця вода не відповідає санітарним нормам і непридатна для пиття.

Раніше Маріупольська міськрада опублікувала результати дослідження води, яку окупаційна влада роздавала людям як питну. Зразок води забрали волонтери в Маріуполі та передали до Запорізького центру контролю та профілактики хвороб.

У складі води виявили коліформи (група бактерій, що містяться у великій концентрації у фекальній речовині, деякі можуть викликати захворювання у людей). Це означає, що вода змішана з фекальною речовиною. ЇЇ пити не можна: є високий ризик, що вона може бути заражена іншими патогенними мікроорганізмами, які можуть "нести" з собою дизентерію та холеру.

Маріупольцям радять кип’ятити цю воду, щоб не отруїтися.

Міф 2: окупаційна влада Херсонщини скасовує медреформу, бо вона "вбила медицину"

26 липня у так званій "військово-цивільній адміністрації" окупованого Херсона повідомили, що скасовують "українську реформу "імені Супрун", яка вбила медицину", а наслідки реформи "ліквідують". Вони заявили, що тепер на Херсонщині "немає державних, комунальних та інших установ – вони всі стали державними". 

Як насправді?

Сьогодні медицину в Україні вбивають якраз російські окупанти.

За даними МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила в Україні 817 закладів охорони здоров’я, вщент зруйнувала 122.

Для відновлення закладів до того стану, в якому вони були, треба понад 35 млрд грн, а щоб відбувати зруйновані – понад 15 млрд грн.

Крім цього, щонайменше 469 закладів охорони здоров’я зараз в окупації і невідомо, яка кількість із них може продовжувати роботу та надавати необхідні пацієнтам послуги. 

Міф 3: люди перестали вакцинуватися проти COVID-19

 З березня 2022 року люди практично перестали вакцинуватися проти COVID-19, тому "світові еліти" вже планують нову пандемію.

Як насправді?

У 2022 році темпи вакцинації справді сповільнилися порівняно з кінцем 2021 року, проте не було повного зупинення кампанії вакцинації.

У всіх країнах, де була схвалена вакцина проти COVID-19, щеплення продовжувалися.

Так, станом на 31 березня 2022 року з початку пандемії у світі використали 11,2 млрд доз вакцини (143 дози на 100 людей), а вже 30 червня 2022 року – 12,1 млрд доз (154 дози на 100 людей).

Навіть в Україні в умовах воєнного стану медичні заклади продовжують проводити щеплення проти COVID-19.

Міф 4: в Україні будуть ставити експерименти над людьми

Законопроєкт №5547 "Про лікарські засоби" дозволить проводити примусові клінічні експерименти над українцями.

Як насправді? 

Метою законопроєкту №5547 є наближення українського законодавства про лікарські засоби до норм Європейського Союзу. Також у проєкті пропонують удосконалити регулювання виробництва та реєстрації ліків, клінічних випробувань, контролю якості, торгівлі ліками тощо.

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У цьому законопроєкті не пропонують змушувати українців брати участь у клінічних випробуваннях фармацевтичних компаній.

Навпаки, у тексті йдеться про те, що учасниками випробувань можуть стати лише добровольці, які надають письмову згоду (у випадку дітей потрібна ще згода батьків або їхніх законних представників). До речі, за чинним законодавством України для участі в клінічному дослідженні теж потрібна письмова згода людини.

Крім того, законопроєкт передбачає  збереження чинних норм: клінічні дослідження можна буде проводити лише у випадку, коли їхня очікувана користь для суспільного здоров’я вища за можливі ризики.

Випробування можуть припинити, якщо виникає загроза для здоров’я учасників дослідження, порушуються етичні норми або ефективність лікарських засобів є недостатньою.

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