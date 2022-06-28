Біолабораторії США та заражені туберкульозом купюри: у МОЗ спростували 4 міфи російської пропаганди

Росія поширює повідомлення, які стосуються "біолабораторії США в Україні" та провокацій з використанням зброї масового ураження.

Окрім того, російські ЗМІ стверджують, що Україна навмисне інфікує мешканців Донбасу туберкульозом та холерою.

У Міністерстві охорони здоров'я України при підтримці проєкту USAID розвінчали кілька міфів російської пропаганди.

Міф 1: вакцини Pfizer та Moderna як біологічна зброя

В російських ЗМІ поширюють дезінформацію про те, що корпорації Pfizer та Moderna скорочують бюджети на клінічні випробування своїх вакцин. Препарати нібито є біологічною зброєю США.

Відповідну угоду підписали у 2005 році, кажуть у Росії.

Як насправді?

Жодною угодою між Україною і США не передбачено проведення "воєнно-біологічних дослідів".

У 2005 році МОЗ та Міноборони США дійсно підписали угоду про співпрацю у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані під час розробки біологічної зброї.

Її суть полягає у протидії використання зброї та інфекційних хвороб, а не навпаки. Документ є в публічному доступі.

У рамках Програми зі зменшення біологічної загрози США в Україні модернізували лабораторії. Їхня діяльність була направлена на зменшення епідемічної небезпеки (як, наприклад, під час спалаху COVID-19).

Обидві компанії – і Pfizer, і Moderna проводили клінічні випробування у Росії, про це чомусь переважно мовчать.

До речі, до 2014 року Програма зі зменшення біологічної загрози поширювалася і на російські лабораторії.

Міф 2: українська влада заразила людей туберкульозом на Луганщині з допомогою грошових купюр

Масове "зараження" туберкульозом відбулось у 2020 році у Слов'яносербському районі Луганської області (тимчасово окупована частина Луганщини). Людей нібито заражали через фальшиві гроші, які інфікували збудником туберкульозу.

Як насправді?

У листопаді 2020 року представники "ЛНР" стверджували, що над містом Слов’яносербськ скинули банкноти номіналом 100 рублів. І в тих, хто їх взяв, різко погіршилось здоров'я.

Українці дійсно скинули фальшиві гроші, але разом з агітаційними листівками, в яких закликали луганчан повернутися в Україну. До того ж туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом.

Міф 3: збір збудників холери в Маріуполі — доказ підготовки української провокації з використанням зброї масового знищення

До окупації Маріуполя в місті працювали біолабораторії. В них досліджували та розводили збудників холери.

Саме тому 25 лютого 2022 року працівники маріупольської лабораторії начебто знищили колекцію патогенів, зокрема збудників холери, сибірської виразки та туляремії.

Як насправді?

Росія каже про дві лабораторії, але вказує назву лише однієї з них – маріупольської.

У зв’язку з війною її працівники припинили роботу. Діяльність цієї установи жодним чином не була пов’язана зі створенням зброї масового ураження.

У лабораторії мали спостерігати за циркуляцією збудників інфекційних хвороб та аналізом та прогнозуванням їхнього розповсюдження.

Зокрема, лабораторія мала здійснювати епідемічний нагляд за холерою та проводити її діагностику. В усіх областях України діють подібні центри контролю та профілактики інфекційних хвороб.

Майже щороку збудник холери виявляють у водоймах України, тож не дивно, що лабораторії МОЗ ретельно слідкують за поширенням цієї інфекційної хвороби.

Щодо знищення патогенів (мікроорганізмів, які спричиняють хворобу) у лабораторії 25 лютого 2022 року знайти лист чи наказ МОЗ, який би підтверджував, не вдалося.

Водночас 11 березня 2022 року ВООЗ рекомендувала Україні знищити патогени для запобігання витоку небезпечних патогенів унаслідок бойових дій.

Немає доказів, що Україна відправляла збудники інфекційних захворювань у США.

Також таке припущення не є логічним, оскільки у США є власна система моніторингу та попередження інфекційних хвороб, зокрема холери.

Міф 4: на Херсонщину ввозять гуманітарну допомогу з ліками з Росії

Місцеві Telegram-канали пишуть про російську допомогу з ліками на Херсонщині, яка надходить із Криму, Москви та Воронежа.

Як насправді?

На Херсонщині від початку російської окупації вкрай складна ситуація з медикаментами.

Зараз ліки привозять із окупованого Криму та РФ, їх продають без дотримання належних умов зберігання – із багажників авто на місцевих ринках.

Крім цього, ліки не сертифіковані та можуть бути підробкою.

Російські окупаційні сили завозять на Херсонщину товари з окупованого Криму і вимагають платити за них у рублях.