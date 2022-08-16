Не виходив з лікарні 3 дні: історія травматолога, який приймав поранених з Краматорська і Маріуполя

Завідувач відділенням дитячої травматології у Дніпрі Віктор Рокутов допомагав дітям, які отримали поранення у Маріуполі і Краматорську.

Історію лікаря розповідають у проєкті "Дякую серцем", який реалізує Міністерство охорони здоров’я України та Всесвітня організація охорони здоров’я.

У відділення, де працює Віктор Рокутов, під час війни надходили пацієнти з тяжкими переломами та черепно-мозковими травмами, у нестабільному стані.

Тут поранені могли отримати кваліфіковану допомогу і надію на швидке відновлення.

У Дніпрі Віктор Рокутов допомагав дітям, які отримали поранення у Маріуполі і Краматорську

"Дитяча травматологія відрізняється від дорослої. Та методики, які ми почали застосовувати до мінно-вибухових травм, високо оцінили наші зарубіжні колеги. Діти їхали лікуватися далі, у Європу і США, і швидше відновлювалися завдяки ефективній роботі наших медиків на етапі стабілізації та фіксації переломів", – розповідає лікар.

Він каже, що були дні, коли у відділення привозили десятки поранених пацієнтів одночасно. Тоді медики розбивалися на травматичні бригади і працювали по дві-три доби безперервно.

"До війни, звісно, неможливо підготуватися на 100%. Та ми почали проводити семінари на тему мінно-вибухових травм, застосовувати нову методику лікування важких переломів у дітей. Через невеличкі проколи у шкірі та кістці ми стабілізували та фіксували перелом. Це зменшувало крововтрату на операції, а діти її краще переносили", – говорить Віктор Рокутов.

Найбільше йому запам’яталася трагедія на вокзалі Краматорська, відділення тоді прийняло понад 20-ти людей з важкими травмами за дві доби. Віктор Рокутов не виходив з лікарні три дні.

Лікар також згадує хлопчика з Маріуполя, який отримав переломи обох кінцівок: гомілок і стегна.

"У нашій лікарні ми його стабілізували, зафіксували. Потім хлопчика евакуювали до США. Він зараз там лікується. Але неймовірно радісно знати, що саме завдяки ефективній роботі наших медиків наступні етапи лікування для нього минають легше", – розповідає медик.

Нагадаємо, фельдшерка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області Анастасія Мунтянова надавала першу медичну допомогу постраждалим після прильотів.