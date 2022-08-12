Очолив підстанцію швидкої у перші дні війни та проводив евакуації: історія фельдшера з Київщини

На період активних бойових дій на Київщині фельдшеру Андрію Красько довелось очолити підстанцію екстреної швидкої допомоги у Боярці.

Під час одного з чергувань медик був змушений взяти резервну машину і поїхати на місце обстрілу. Там було 14 поранених, двоє – у важкому стані зі складними політравмами.

Історію фельдшера розповіли у проєкті "Дякуємо серцем", який спільно реалізують Міністерство охорони здоров'я і ВООЗ. Їхня мета – підтримати медичних працівників, які працюють в умовах війні.

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"Мені довелося очолити підстанцію на період бойових дій, але основний кістяк тримали наші медики. Бригади підстанції виїжджали на обстріл Боярки, Васильківського району та евакуювали поранених з Бучі, Ірпеня і Бородянки. Емоційно було важко, та в очах людей навколо ми бачили пошану до нашої роботи", – розповідає Андрій Красько.

По дорозі на евакуацію. Фото з архіву проєкту "Дякуємо серцем"

Попередня завідувачка змушена була виїхати через війну, тож цю посаду довелось зайняти фельдшеру.

Андрій займався не лише адміністративною роботою, але й безпосередньо виїжджав на виклики. На підстанції проводив фактично 24/7. Додому медик їздив лише змінити речі.

Під час одного з його "вихідних", росіяни поцілили у Боярку.

"Снаряд впав за 100 метрів від нашої підстанції, був сильний поштовх. Я повернувся на роботу, почав координувати виїзд бригад. Сам сів у резервну машину і виїхав на місце обстрілу. Тоді ми нарахували 14 поранених: дорослих і дітей.

Потерпілих із легкими травмами бригада забирала одразу по двоє-троє. Тяжкі їхали окремо. Тоді у мене був один чоловік із відкритою черепно-мозковою травмою, у другої бригади – з тяжким осколковим пораненням живота. Підтримував стан свого пораненого стабільним до самої лікарні, та, на жаль, в операційній він помер", – згадує фельдшер.

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Незабутніми для Андрія лишаються моменти евакуацій зеленими коридорами з Бучі, Ірпеня, Бородянки. Він згадує, що одного разу росіяни під дулом автомата забрали половину медикаментів з карети швидкої. Проте радіє, що довелось багатьох людей вивезти.

Евакуація з-під завалів. Фото з архіву

Медик з бригадою виїжджав до сусідніх населених пунктів, щоб транспортувати потерпілих. Наприклад, допомагав доставити чоловіка, якого працівники ДСНС дістали з-під завалів у Васильківському районі.

"Це все дуже швидко робилося, бо там були поранення стискання і політравма. Ми переклали його до карети швидкої та повезли на Васильків", – розповідає Андрій.

У Кабінеті Міністрів відзначили мужність та відданість медика під час виконання службових обов’язків. Його нагородили почесним орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, чимало лікарів рятували життя під обстрілами у перші місяці війни. Наприклад, лікар ортопед-травматолог Артем Диннік з Харкова перші кілька місяців жив у лікарні, бо безперервно допомагав пораненим. Переважно, це були цивільні.

А лікар-травматолог з військового госпіталю розповідав про особливості своєї роботи. Він називає це різницею між "цивільними" та "воєнними" мізками медиків.