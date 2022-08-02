Можна заразитися під час купання у водоймах: що таке лептоспіроз і як запобігти захворюванню

За 6 місяців 2022 року в Україні зареєстрували 32 випадки лептоспірозу, 13 з них виявили у червні.

Захворюваність на цю недугу зростає улітку, коли люди проводять більше часу біля водойм, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

Лептоспіроз – бактеріальне захворювання, яке вражає людей і тварин.

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У людей воно може викликати широкий спектр симптомів, деякі з яких можна помилково прийняти за ознаки інших захворювань, зокрема, грип чи COVID-19.

Однак деякі інфіковані люди можуть взагалі можуть не мати симптомів.

Серед симптомів лептоспірозу:

висока температура;

головний біль;

озноб;

біль у м’язах;

блювання та діарея;

жовтяниця;

почервоніння очей;

висипання.

Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, менінгіту (запалення оболонки головного та спинного мозку), печінкової недостатності, респіраторного дистресу (загрозливе для життя ураження легень) та навіть смерті.

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Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, риболовлі, сінокосі на зволожених територіях, під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо.

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Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше, гризунів. Також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. Від людини до людини захворювання не передається.

У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).

Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Щоб запобігти захворюванню треба:

уникати потенційно заражених водойм та риболовлі в них;

вакцинувати домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу;

не контактувати із хворими та інфікованими тваринами;

знищувати гризунів у особистих помешканнях.

"Якщо у вас є симптоми захворювання, і ви нещодавно контактували із потенційно зараженою водою – зверніться до лікаря", – закликають у ЦГЗ.

Нагадаємо, на 20 офіційних пляжах Києва радять не купатись через негативні дослідження води.