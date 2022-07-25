Вода не відповідає нормі: у Києві рекомендують не купатись на більшості пляжів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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25 липня 2022

На більшості офіційних пляжів Києва радять не купатись через негативні дослідження води.

Попередження стосується 20 столичних пляжів, повідомляє Держпродспоживслужба Києва

Це пов'язано із незадовільними санітарними показниками води поблизу зон масового купання.

Тести робились зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Фото: Gelia78/Depositphotos

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На яких пляжах краще не купатись:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Райдуга";
  • "Тельбін";
  • "Центральний";
  • "Троєщина";
  • "Чорторий";
  • "Галерний";
  • "Вербний";
  • "Пуща Водиця".

Також це стосується пляжів у зонах відпочинку "Біла", "Наталка", "Верхня", "Синєозерна", "Голуба", "Редьчина".

У Держпродспоживслужбі нагадали, що в цьому році у Києві пляжний сезон офіційно не відкривали.

Нагадаємо, в Україні у багатьох областях розпочався туристичний сезон, однак в умовах воєнного стану діють обмеження на відвідування лісів, водойм та туристичних об’єктів.

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