Як переселенцям відновити втрачені медичні документи? Пояснює МОЗ

На тимчасово окупованих РФ територіях України наразі ускладнена або взагалі неможлива робота медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, як внутрішнім переселенцям, зокрема особам з інвалідністю, відновити втрачені через війну медичні документи.

"Не працюють комісії в Луганській і Донецькій областях, а також діє обмежена кількість комісій у Херсонський, Харківській та Запорізькій областях", – резюмували у відомстві.

Натомість в Україні продовжують працювати медико-соціальні комісії там, де попри ведення активних бойових дій є можливість їх функціонування та зберігаються відносно безпечні умови для життя.

Зокрема, вимушені переселенці можуть звернутися за допомогою у відновленні втрачених документів до МСЕК у центральних та західних регіонах, які працюють у штатному режимі.

"Протягом дії воєнного стану й шести місяців після його припинення/скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно й незалежно від місця проживання чи перебування", – нагадують у МОЗ.

Якщо внутрішньо переміщеній особі необхідно пройти медико-соціальну експертну комісію, а документи залишилися на окупованій території або були втрачені, то варто діяти в залежності від того, яка саме документація потрібна, наголошують у відомстві.

Як відновити втрачену медичну документацію?

Для відновлення результатів обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, реабілітаційних рекомендацій, необхідно звернутися до сімейного або іншого лікаря первинної ланки у місті, де ви тимчасово проживаєте.

Після цього лікар ухвалить рішення про відновлення медичних документів через електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) та/або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.

Як відновити документи, що належать особі з інвалідністю?

Для відновлення медичної документації, що належить людині з інвалідністю, слід:

звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю (ЦБІ) та може зробити витяг для особи з інвалідністю;

та/або

звернутися до лікаря за місцем перебування і повторно пройти медико-соціальну експертну комісію.

Централізований банк даних осіб з інвалідністю – це комплексна система, створена для обліку інформації про забезпечення цієї категорії людей:

соціальними та реабілітаційними послугами,

засобами реабілітації,

санаторно-курортним лікуванням,

автомобілями тощо.

Якщо необхідно відновити інші документи або поновити довідки МСЕК чи необхідність проходження медико-соціальної експертизи, внутрішньо переміщені особи також можуть звернутися за допомогою до найближчої медико-соціальної експертної комісії.

"Лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть шляхи розв’язання проблемних питань", – наголошують у МОЗ.