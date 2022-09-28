Чи загрожує вам інфаркт чи інсульт?

29 вересня в Україні відзначають Всесвітній день серця, який має на меті підвищити обізнаність населення про серцеві хвороби та нагадати про профілактичні заходи, які націлені на зменшення кількості смертей від даного виду захворювання.

Щороку в Україні фіксують близько 50 тис випадків інфарктів та більше 100 тис інсультів. Згідно зі статистикою Держстату, від хвороб систем кровообігу, в тому числі серця, минулого року померли найбільше людей – 408 163 з 616 835 померлих всього.

За даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я, Україна – "лідер" за кількістю інфарктів та інсультів серед країн Європи.

Причини цього – недостатня фізична активність, неправильне харчування, стреси, надлишкова вага.

Чи загрожує інфаркт чи інсульт саме вам та що потрібно робити, щоб уберегти себе і близьких? Пройдіть тест від найбільшої мережі лабораторій в Україні Сінево.

При розробці тесту використана міжнародна шкала SCORE.

Довідка:



Для оцінки ризику атеросклерозу* та попередження розвитку серцево-судинних хвороб, від яких часто страждають українці, "найпопулярнішим" є комплекс "Ліпідограма" та С-реактивний білок (високочутливий).



*Атеросклероз – це хронічне захворювання, яке супроводжується запаленням судин та накопиченням холестерину на їхніх стінках.



"Ліпідограма" включає такі лабораторні показники:



- холестерин;

- ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ);

- ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ);

- ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ);

- тригліцериди

- коефіцієнт атерогенності.



Крім того, в діагностиці хвороб серця та судин використовуються такі показники, як ліпопротеїн (а), аполіпопротеїн В та аполіпопротеїн А1. Вони є інформативними для лікарів та допомагають спрогнозувати схильність до розвитку ССЗ та вчасно їх попередити.