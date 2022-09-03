Що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії? Поради МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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3 вересня 2022

В Україні з початком повномасштабної війни з'явилась реальна загроза атомних аварій.

Попри те, що був встановлений міжнародний нагляд над Запорізькою атомною електростанцією, у Міністерстві охорони здоров'я радять бути готовими до ядерних катастроф.

"Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади", – йдеться в повідомленні.

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Утім, все одно важливо заздалегідь підготувати необхідний список речей, які допоможуть перечекати наслідки ядерних аварій.

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Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Які речі потрібно підготувати?

  • Скотч, плівку, щільну тканину – на випадок, якщо ви залишитесь у себе в будинку, а не в укритті.

Радіоактивний пил осідатиме на усіх поверхнях, тому потрібно ущільнити вікна та двері, також в такому випадку не потрібно користуватись зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, щоб зменшити потрапляння повітря з вулиці.

  • Засоби гігієни: мило, шампунь. 

Після повернення з вулиці слід ретельно змивати з себе пил та бруд у душі, за його відсутності потрібно мити руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри.

При цьому не потрібно сильно терти шкіру, щоб не пошкодити її і запобігти потраплянню в рану радіоактивних речовин.

  • Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття.

 Після душу обов'язково слід перевдягатись в чистий одяг, а попередні збирати у пластикові пакети і класти якнайдалі від людей і тварин.

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  • Їжа та вода. Слід наперед купити достатньо їжі і води і зберігати її в герметичних контейнерах.

У МОЗ нагадують, що кип'ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин, а водопровідну воду можна використовувати лише для миття.

  • Лікарські засоби. 

Подбайте про необхідний запас ліків, при цьому йодид калію слід приймати лише за вказівкою від органів влади чи ДСНС і ні в якому разі не для  "для профілактики", оскільки це може нашкодити здоров'ю.

  • Засоби зв’язку. 

Уряд сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач.

  • Документи. 

Варто також окремо тримати документи усіх членів родин, адже вони можуть знадобитись у разі евакуації.

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