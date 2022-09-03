Що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії? Поради МОЗ

В Україні з початком повномасштабної війни з'явилась реальна загроза атомних аварій.

Попри те, що був встановлений міжнародний нагляд над Запорізькою атомною електростанцією, у Міністерстві охорони здоров'я радять бути готовими до ядерних катастроф.

"Захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, стежити за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Утім, все одно важливо заздалегідь підготувати необхідний список речей, які допоможуть перечекати наслідки ядерних аварій.

Які речі потрібно підготувати?

Скотч, плівку, щільну тканину – на випадок, якщо ви залишитесь у себе в будинку, а не в укритті.

Радіоактивний пил осідатиме на усіх поверхнях, тому потрібно ущільнити вікна та двері, також в такому випадку не потрібно користуватись зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, щоб зменшити потрапляння повітря з вулиці.

Засоби гігієни: мило, шампунь.

Після повернення з вулиці слід ретельно змивати з себе пил та бруд у душі, за його відсутності потрібно мити руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри.

При цьому не потрібно сильно терти шкіру, щоб не пошкодити її і запобігти потраплянню в рану радіоактивних речовин.

Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття.

Після душу обов'язково слід перевдягатись в чистий одяг, а попередні збирати у пластикові пакети і класти якнайдалі від людей і тварин.

Реклама:

Їжа та вода. Слід наперед купити достатньо їжі і води і зберігати її в герметичних контейнерах.

У МОЗ нагадують, що кип'ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин, а водопровідну воду можна використовувати лише для миття.

Лікарські засоби.

Подбайте про необхідний запас ліків, при цьому йодид калію слід приймати лише за вказівкою від органів влади чи ДСНС і ні в якому разі не для "для профілактики", оскільки це може нашкодити здоров'ю.

Засоби зв’язку.

Уряд сповіщатиме про ситуацію та даватиме вказівки, які потрібно виконувати, тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач.

Документи.

Варто також окремо тримати документи усіх членів родин, адже вони можуть знадобитись у разі евакуації.