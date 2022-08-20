63% людей можуть загинути від голоду через світову ядерну війну між США та РФ. Дослідження

Внаслідок світової ядерної війни між США та РФ близько 63% людей на Землі можуть померти від голоду.

Кількість жертв при ядерному конфлікті потенційно може сягнути 5 мільярдів людей. До такого висновку прийшли вчені Ратґерського університету в результаті дослідження, опублікованого в журналі Nature Food.

Відповідно до останнього звіту Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, із приблизно 12 705 ядерних боєголовок у світі Росія має 5 977, а США – 5 428.

Ґрунтуючись на попередніх дослідженнях, вчені розрахували, що в атмосферу Землі може потрапити до 165 мільйонів тонн сажі унаслідок масштабних пожеж, які можуть спалахнути в результаті детонації ядерної зброї.

Дослідники розрахували розсіювання сажі за шістьма сценаріями війни – п’ятьма меншими конфліктами між індійсько-пакистанськими військами та великою війною США та РФ на основі розміру ядерного арсеналу кожної країни.

Потім ці дані були введені у змодельовану симуляцію земної системи (CESM), яка складається з атмосфери, океану, льоду, поверхні суші, вуглецевого циклу та інших компонентів.

Вчені з’ясували, що викиди такої кількості сажі призведуть до глобального падіння температури на Землі, через що на планеті настане так звана "ядерна зима".

За найгіршого сценарію температура на поверхні Землі впаде на 16°C, через це загине багато світових культур, що спричинить глобальний голод.

Дослідники оцінили врожайність сільськогосподарських культур (кукурудзи, рису, ярої пшениці та сої) у кожній країні після ядерної війни.

"Наприклад, озоновий шар буде знищений нагріванням стратосфери, створюючи більше ультрафіолетового випромінювання на поверхні, і ми повинні розуміти цей вплив на запаси їжі", – кажуть вчені.

Вчені також прогнозували негативні зміни в пасовищах худоби та глобальному морському рибальстві.

Навіть за найменшого ядерного сценарію – локальної війни між Індією та Пакистаном, середнє глобальне виробництво калорій знизиться на 7%.

У найбільшому випробуваному сценарії війни – повномасштабному ядерному конфлікті між США та Росією – середнє глобальне виробництво калорій знизиться приблизно на 90% через 3-4 роки після бойових дій.

Зменшення врожаю буде найбільшим у країнах в середніх широтах Землі, включно з великими країнами-експортерами, що може спричинити обмеження експорту та спричинити серйозні збої в залежних від імпорту країнах Африки та Близького Сходу.

На думку вчених, що ці зміни призведуть до катастрофічного падіння світових продовольчих ринків.

Навіть глобальне зниження врожайності на 7% перевищило б найбільшу аномалію, коли-небудь зареєстровану з початку спостережень Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН в 1961 році.

А за сценарієм наймасштабнішої війни понад 75% планети вимре від голоду протягом двох років.

Дослідники також розглядали питання, чи можна компенсувати втрати калорій після війни шляхом використання сільськогосподарських культур для худоби як їжі для людей, але їхніх запасів не вистачить у разі масового вживання.

"Заборона ядерної зброї є єдиним довгостроковим рішенням. 5-річний Договір ООН про заборону ядерної зброї ратифікували 66 країн, але жодна з дев’яти ядерних держав", – каже один з авторів дослідження Алан Робок.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "УП.Життя" історик Алекс Веллерштейн, який досліджує використання ядерної зброї, розповів про можливі наслідки ядерної війни.