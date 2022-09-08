Як подати заявку, щоб поїхати на лікування до європейської клініки? Пояснює МОЗ

Українці, які постраждали під час війни, можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу у європейських клініках.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як подати заявку на програму медичної евакуації до ЄС.

До закордонних клінік насамперед транспортують:

мінно-вибуховими травмами,

опіками,

дітей та дорослих пацієнти з новоутвореннями,

дітей з орфанними (рідкісними вродженими або набутими) захворюваннями.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон ухвалює лікар на основі відповідних встановлених критерій (перелік можна знайти за посиланням).

Щоб евакуюватися на лікування до ЄС під час дії воєнного стану в країні, пацієнтам необхідно мати форму первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого". Попередньо документ має заповнити лікар медзакладу, який координує направлення громадян України для лікування за кордон.

Медична евакуація здійснюється за таким алгоритмом:

заклади охорони здоров’я формують евакуаційні листи;

МОЗ інформує країни-члени ЄС, вносить інформацію у медичну інформаційну систему ЄС, яка здійснює пошук клініки;

департаменти охорони здоров'я в регіонах, за підтримки МОЗ та інших відомств і неурядових організацій, транспортують пацієнтів зі стаціонарів в областях до координаційних медзакладів, зазначених вище.

Потім МОЗ узгоджує з Держприкордонслужбою час та пункт перетину кордону. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині.

Поки пацієнт знаходиться на лікуванні у закордонній клініці, МОЗ, за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС, через платформу EWRS (Early Warning and Response System) відслідковує перебування пацієнтів в клініках країн ЄС.

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта.

Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, також можуть самостійно подати попередню заявку на програму медичної евакуації.

Для цього необхідно заповнити спеціальну заявку на сайті МОЗ, яку можна знайти за посиланням. Потім у відомстві верифікують інформацію, після чого пацієнт отримує зворотний зв'язок.

Важливо! Медична евакуація для українських пацієнтів на лікування за кордон – безоплатна.

"МОЗ у співпраці з Єврокомісією організовують евакуаційні рейси з найгарячіших точок до більш безпечних регіонів України та направляють людей на лікування за кордон абсолютно на безоплатній основі", – підкреслюють у відомстві.

Медичну евакуацію дорослих за кордон в Україні здійснюють:

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня";

Комунальне некомерційне підприємство "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги";

Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня";

Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради.

Медичну евакуацію дітей за кордон здійснюють:

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр";

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" МОЗ України.

Наразі уже понад 1600 українців, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ в Україні, евакуйовано до закордонних клінік.