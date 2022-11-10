9 пацієнтів знову ходять: вчені зробили прорив у лікуванні паралічу. ВІДЕО

Дев’ятеро людей з паралічем знову змогли ходити завдяки новій методиці – поєднання електростимуляції та інтенсивної фізіотерапії.

Науковці зі швейцарської дослідницької групи NeuroRestore визначили точні групи нервових клітин, які потрібно стимулювати, завдяки дослідам над мишами.

Результати відповідного дослідження опублікували в журналі Nature, повідомляє Science Alert.

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Усі учасники дослідження страждали від сильного або повного паралічу внаслідок пошкодження спинного мозку, але відразу помітили покращення – вони зберігалися за 5 місяців.

Нервові клітини, які відповідають за ходьбу, розташовані у відділі спинного мозку, що проходить через нижню частину спини.

Травми спинного мозку можуть перервати ланцюг сигналів від головного мозку, заважаючи ходити, навіть якщо саме ці специфічні поперекові нейрони – неушкоджені.

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Ці "нейрони ходьби" не можуть отримувати сигнали і фактично стають нефункціональними, що може призвести до постійного паралічу ніг.

Попередні дослідження показали, що електрична стимуляція спинного мозку може лікувати такий параліч, але було незрозуміло, як саме.

Нейробіологиня Клаудія Кате зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни (EPFL) та її колеги випробували технологію під назвою епідуральна електрична стимуляція.

Фото: NeuroRestore

Спершу науковці проводили досліди за участі тварин, а потім методику випробували на 9 добровольцях.

Спинний мозок стимулювався хірургічно імплантованим нейромедіатором. Тим часом пацієнти також пройшли процес інтенсивної нейрореабілітації, який включав роботизовану систему підтримки, яка допомагала їм під час руху в різних напрямках.

Пацієнти проходили стимуляцію та реабілітацію 4-5 разів на тиждень протягом 5 місяців.

На диво, всі учасники дослідження змогли робити кроки за допомогою ходунків.

У пацієнтів, які одужали, зафіксували зниження нейронної активності в поперековому відділі спинного мозку під час ходьби.

Команда вчених пов’язує це з тим, що активність концентрується навколо певних нейронів, необхідних для ходьби.

Вчені виявили нейрони, що відповідають за ходьбу, і використали поєднання електростимуляції та інтенсивної фізіотерапії

Щоб дійти таких висновків, Кейт і команда змоделювали цей процес у мишей, використавши комбінацію секвенування РНК і просторової транскриптоміки.

Вони ідентифікували підгрупу раніше невідомих нейронів під назвою SCVsx2::Hoxa10, які можуть активізуватися для одужання після травми.

Ці нейрони не потрібні здоровим тваринам для ходьби, але необхідні для відновлення після травми хребта – адже після руйнації цих нейронів миші не змогли одужати.

Нейрони SCVsx2::Hoxa10 здатні перетворювати інформацію зі стовбура мозку на команди, а потім направляти їх до нейронів, які відповідають за ходьбу, пояснюють вчені.

Це лише один із компонентів дуже складного ланцюжка клітинок для обміну повідомленнями та отримання, тому ще багато чого потрібно дослідити.

"Ці експерименти підтвердили, що участь нейронів SCVsx2::Hoxa10 є фундаментальною вимогою для відновлення ходьби після паралічу", – кажуть дослідники.

Це відкриття може розширити можливості лікування та забезпечити кращу якість життя для людей з травмами спинного мозку.