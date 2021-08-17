Вчені визначили ризик розвитку паралічу Белла у вакцинованих Pfizer та CoronaVac

Ризик паралічу Белла, одностороннього паралічу лицьового нерва, підвищується після COVID-вакцини CoronaVac від Sinovac.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі The Lancet Infectious Diseases journal, на кожні 100 тис. вакцинованих CoronaVac, у 4,8 людей може з’явитися параліч Белла, пише MedicalXpress.

Водночас цей побічний ефект не повинен стримувати щеплення, оскільки корисні і захисні ефекти вакцин переважають ризики, вважають вчені.

"Наше дослідження припускає невелике підвищення ризику паралічу Белла, пов'язаного з вакцинацією CoronaVac.

Проте параліч Белла залишається рідкісним, в основному тимчасовим, побічним явищем.

Усі дані, отримані на сьогодні з численних досліджень, показують, що позитивні і захисні ефекти цієї вакцини набагато перевищують будь-які ризики", – запевнив провідний автор дослідження професор Ян Чи Кей Вонг з Університету Гонконгу.

Параліч Белла – це раптовий односторонній параліч лицьового нерва. У більшості випадків (70%) стан проходить само протягом шести місяців без лікування, а ймовірність одужання вище 90%, якщо пацієнти отримають раннє лікування кортикостероїдами.

Науковці проаналізували випадки паралічу Белла, пов'язані з двома вакцинами – CoronaVac і Pfizer.

Фото: SSilver/Depositphotos

У дослідженні використали дані системи фармаконагляду наглядових органів Гонконгу, яка включає звіти про небажані явища, зареєстровані медичними працівниками.

Випадки паралічу Белла включали в аналіз, якщо вони сталися протягом 42 днів після введення першої або другої дози вакцини в рамках періоду дослідження.

В період з 23 лютого 2021 року по 4 травня 2021 року було зафіксовано 28 клінічно підтверджених випадків паралічу Белла серед 451 939 людей, які отримали хоча б одну дозу CoronaVac (що еквівалентно 3,61 випадку на 100 тис. введених доз).

Ще 16 випадків виявили серед 537 205 людей, які отримали хоча б першу дозу Pfizer (що еквівалентно 2,04 випадку на 100 тис. введених доз).

Аналізуючи дані за 2010-2020 роки, дослідники оцінили ризик паралічу Белла в Гонконзі – близько 27 випадків на 100 000 людей в рік.

Глобальні оцінки коливаються від 15-30 випадків на 100 тис. людей в рік.

Додаткове дослідження показало, що препарат CoronaVac пов'язаний з 2,4-кратним збільшенням ризику паралічу Белла, а Pfizer не пов'язаний зі значним підвищенням ризику.

Вчені прийшли до висновку, що на кожні 100 тис. людей, вакцинованих CoronaVac, параліч Белла може розвинутися у 4,8 осіб.

Для Pfizer підвищений ризик був еквівалентний 2 випадкам на 100 тис. вакцинованих людей. Утім, такі дані можуть бути пов'язані з недостатньою вибіркою в поточному дослідженні.

Автори відзначають, що вони не можуть зробити висновок про причинно-наслідковий зв'язку між паралічем Белла і вакцинацією з цього дослідження, і що механізм, за допомогою якого вакцинація може в дуже рідкісних випадках призвести до паралічу Белла, залишається незрозумілим.

Тому необхідно провести подальші дослідження, включаючи пацієнтів з паралічем Белла в анамнезі та пацієнтів з інших регіонів, щоб підтвердити висновки.

Також дослідники вказують, що потрібен подальший аналіз, щоб зрозуміти, чи залежить ризик від статі або віку.

Європейське агентство з лікарських засобів повідомляє про параліч Белла як про рідкісний побічний ефект у Pfizer.

У поточній інформації про призначення CoronaVac параліч Белла не вказується як рідкісне небажане явище, але ґрунтуючись на результатах дослідження, інформацію про потенційний зв'язок мають додати.

У Державному експертному центрі МОЗ України наполягають негайно звернутися до лікаря після вакцинації у разі появи некоординованих рухів м’язів, які контролюють міміку, як-от:

посмішка,

косоокість,

моргання або закриття повік,

втрата почуттів на обличчі,

головний біль,

сльозотеча,

слинотеча,

втрата відчуття смаку на передніх двох третинах язика,

підвищена чутливість в одному вусі,

неможливість закрити око з одного боку обличчя.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.