Від подразнень до акне: як стрес відображається на шкірі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 листопада 2022

Стрес має серйозний вплив на весь організм людини. Найчастіше наслідки переживань відображаються на шкірі – подразнення, виразки, погане гоєння ран.

Як зменшити рівень стресу та покращити стан шкіри, нагадали у Центрі громадського здоров'я.

Медики нагадують, що шкіра – найбільший людський орган, його головною функцією є захист.

"Коли ми переживаємо стрес через роботу, стосунки чи якісь поточні події, це означає, що шкіра одночасно є як причиною гормонів стресу, так і їхньою жертвою", – каже  дерматологиня Кейра Бар.

 Фото: obencem/Depositphotos

Вона пояснює, що через це шкіра стає вразливішою до інфекцій, запалень та подразнень.

"Залози продукують більше жиру в стані стресу, що може погіршити прояви акне. Стрес також може викликати загострення екземи чи псоріазу", – додає Барр.

Стрес також руйнує колаген та еластин у шкірі, що пришвидшує її старіння. 

Лікарка зазначає, що прибрати стрес з життя зараз неможливо. Проте, варто зменшити його вплив. 

Американська академія дерматології радить шукати свої методи. Це може бути:

  • йога або інший вид спорту;
  • дихальні практики;
  • медитація;
  • психотерапія тощо. 

Якщо внаслідок стресу погіршився стан шкіри або загострились хронічні захворювання (такі як акне, псоріаз чи розацея), варто звернутися до дерматолога.

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