Як швидко приборкати стрес і страх через повітряні тривоги: поради від МОЗ

Повітряні тривоги та ракетні атаки можуть спричинити стрес та нападки страху. Їх можна приборкати завдяки простим вправам на заземлення.

Як це зробити, розповіла психологиня Тетяна Сіренко для Міністерства охорони здоров'я.

"Важливо навчитися за можливості опановувати цей страх, щоби він не пронизував усе ваше життя, не переростав у паніку та не провокував вас на деструктивні дії або ж небезпечну бездіяльність", – зазначає вона.

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Перелік вправ, щоб приборкати страх і стрес

✅ Вправи для нормалізації дихання

Психологиня радить покласти руки на живіт і під час вдиху уявляти, що надуваєте кульку, яка розташована в середині живота. А під час видиху – вона здувається.

Більшого ефекту можна досягти, якщо довжина видоху буде вдвічі більшою за вдих. Наприклад вдих 1–2–3, видих 1–2–3–4–5–6. Цю вправу варто робити кілька разів на день.

✅ Вправа "Метелик"

Треба схрестити долоні зачепившись великими пальцями. Долоні покласти до грудей і ритмічно по черзі постукувати по ключиці.

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Звук, який будете чути, нагадуватиме гучне серцебиття – він заспокоїть в гострому стані стресу. Варто продовжувати робити вправу, допоки дихання не вирівняється.

✅ Вправи на заземлення

Зосередьте увагу на ваших стопах: спробуйте відчути, як міцно вони стоять на поверхні, землі чи підлозі. За можливості, зніміть взуття, щоб краще відчути це.

Уявіть силу тяжіння, та те, як ваші стопи в прямому сенсі вростають у поверхню. Сконцентруйтеся на відчуттях, диханні, думках.

У людних місцях можна спробувати відволіктися на перехожих:варто сконцентруватися на деталях та особливостях.

Інфографіка-пояснення від МОЗ

✅ Носіть з собою предмет для заземлювання

Виберіть для себе будь-який привабливий невеличкий об’єкт, який може викликати приємні спогади та відчуття. Добре, щоби ця річ була завжди доступна та під рукою.

У моменти страху візьміть об'єкт у руки та спробуйте відчути його поверхню, форму, колір тощо.

Важливо! Під час стресу організм продукує більше кортизолу, адреналіну та норадреналіну. Надлишок цих гормонів виводять нирки. Тому варто пити більше води, а ще – не забувати про фізичні навантаження.