ДНК-вакцина проти раку грудей показала перші результати після випробування на людях

Експериментальна ДНК-вакцина проти раку молочної залози пройшла першу фазу випробувань на людях.

Науковці з Медичної школи Університету Вашингтону заявили, що вакцина безпечна, ефективна і не спричиняє тяжких побічних ефектів.

Відповідні результати дослідження опублікували у журналі JAMA Oncology, повідомляє медичний центр Університету Вашингтону UW Medicine.

Учені вважають, що ДНК-вакцина зможе лікувати різні типи раку грудей, однак ці результати – не остаточні.

"Оскільки це було не рандомізоване клінічне випробування, результати слід вважати попередніми, але вони є достатньо обнадійливими, тому тепер вакцину оцінюватимуть у більш масштабному, рандомізованому клінічному випробуванні", – сказала провідна авторка дослідження, директорка Інституту вакцин проти раку Мері "Нора" Дізіс.

Перші випробування вакцини за участі людей провели у 2001-2010 роках. Однак за пацієнтками спостерігали ще протягом десяти років після лікування, тому повні результати отримали лише зараз.

Що це за ДНК-вакцина проти раку грудей?

Вакцина націлена на білок, який називають рецептором епідермального фактора росту людини 2 (HER2).

HER2 міститься на поверхні багатьох клітин, але в 30% випадків раку молочної залози HER2 виробляється у сто разів більше, ніж у нормальних клітинах.

Зазвичай "HER2-позитивні" види раку більш агресивні та частіше рецидивують після лікування, але надмірне вироблення HER2 також викликає імунну реакцію, яка може бути корисною.

HER2-позитивний рак молочної залози формує тип імунної відповіді, що називається цитотоксичним імунітетом. Пацієнти з цим типом імунної відповіді мають меншу ймовірність повторного розвитку раку після лікування та в середньому живуть довше ніж ті, у кого немає такої імунної відповіді.

Щоб стимулювати таку імунну реакцію, Дізіс та її колеги створили ДНК-вакцину проти раку. Її основним діючим елементом є невелика ДНК, що спонукає клітини виробляти специфічний фрагмент білка HER2. Так нова вакцина має тренувати імунну систему хворих краще знищувати ракові клітини.

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У тестуванні препарату взяли участь 66 жінок із HER2-позитивним метастатичним раком молочної залози на 3-4 стадіях.

Учасниць поділили на три групи. Усі вони отримали щеплення тричі з інтервалом у місяць, але у різних групах було різне дозування – 10, 100 або 500 мікрограмів.

Також пацієнтки отримали імуностимулюючий препарат.

Здоров'я учасниць оцінювали кожного місця при введенні вакцини, а також щорічно – від трьох до 13 років.

Тривале спостереження було важливим, оскільки HER2 виявляють у багатьох інших типах клітин. Дослідники хотіли переконатися, що вакцинація з часом не викличе аутоімунних відповідей.

За словами науковців, попередні результати показали, що вакцина викликала у пацієнток сильну імунну відповідь на ключовий білок пухлини.

Причому найсильніша імунна відповідь спостерігалася у пацієнтів, які отримали середню дозу препарату (100 мкг).

"Результати показали, що вакцина дуже безпечна.

Насправді найпоширеніші побічні ефекти, які ми спостерігали приблизно у половини пацієнтів, були дуже схожі на ті, які ви спостерігаєте під час вакцинації проти COVID-19", – каже професорка Дізіс.

Зокрема, побічними ефектами було почервоніння та набряк у місці ін’єкції, у деяких випадках – підвищена температура, озноб і симптоми, що нагадують грип.

Нині триває друга фаза випробувань ДНК-вакцини проти раку грудей.