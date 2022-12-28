Вчені ізраїльського університету виявили 100 тисяч нових типів вірусів

Дослідження Тель-Авівського університету виявило близько 100 тис. типів раніше невідомих вірусів. Ця цифра у 9 разів перевищує кількість відомих науці РНК-вірусів.

Віруси виявили у зразках ґрунту, океанів, озер та багатьох інших екосистем, повідомляє Israel national news.

Дослідники вважають, що їхнє відкриття може допомогти в розробці антимікробних препаратів, а також сприяти боротьбі зі шкідливими для сільського господарства грибками і паразитами.

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Дослідження, яке було опубліковане в престижному журналі Cell, проводилося у співпраці з дослідницькими організаціями США NIH і JGI, а також Інститутом Пастера у Франції. Наукова робота містить дані, зібрані понад сотнею вчених з усього світу.

Як йдеться у дослідженні, віруси є генетичними паразитами, тобто вони повинні інфікувати живу клітину, щоб розмножуватися.

Деякі віруси є хвороботворними агентами, які можуть завдати шкоди людям (наприклад, коронавірус). Однак переважна більшість вірусів не шкодять людям, а заражають бактеріальні клітини: деякі з них навіть живуть у нашому тілі, а ми навіть не підозрюємо про це.

Керівник дослідження професор Урі Нері каже, що дослідження використовувало нові обчислювальні технології для видобутку генетичної інформації, зібраної з тисяч різних точок відбору проб по всьому світу (океани, ґрунт, стічні води, гейзери тощо).

Дослідники розробили складний обчислювальний інструмент, який розрізняє генетичний матеріал РНК-вірусів і вірусів-господарів, і використали його для аналізу великої кількості даних.

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Відкриття дозволило дослідникам реконструювати, як віруси зазнали різних процесів акліматизації протягом свого еволюційного розвитку, щоб адаптуватися до різних хазяїв.

"Система, яку ми розробили, дає змогу виконувати поглиблений еволюційний аналіз і зрозуміти, як різні РНК-віруси розвивалися протягом еволюційної історії. Одне з ключових питань мікробіології полягає в тому, як і чому віруси передають гени між собою. Ми ідентифікували низку випадків, коли такий обмін генами дозволяв вірусам інфікувати нові організми", – каже один з авторів дослідження професор Урі Гофна.

Крім того, порівняно з ДНК-вірусами, різноманітність і роль РНК-вірусів в мікробних екосистемах недостатньо вивчені.

"У нашому дослідженні ми виявили, що РНК-віруси не є чимось незвичайним в еволюційному ландшафті і, насправді, в деяких аспектах вони не дуже відрізняються від ДНК-вірусів. Це відкриває двері для майбутніх досліджень і для кращого розуміння того, як віруси можна використовувати для медицини та сільського господарства", – зазначає професор Гофна.