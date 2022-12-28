Вчені ізраїльського університету виявили 100 тисяч нових типів вірусів

Дослідження Тель-Авівського університету виявило близько 100 тис. типів раніше невідомих вірусів. Ця цифра у 9 разів перевищує кількість відомих науці РНК-вірусів.

Віруси виявили у зразках ґрунту, океанів, озер та багатьох інших екосистем, повідомляє Israel national news.

Дослідники вважають, що їхнє відкриття може допомогти в розробці антимікробних препаратів, а також сприяти боротьбі зі шкідливими для сільського господарства грибками і паразитами.

Дослідження, яке було опубліковане в престижному журналі Cell, проводилося у співпраці з дослідницькими організаціями США NIH і JGI, а також Інститутом Пастера у Франції. Наукова робота містить дані, зібрані понад сотнею вчених з усього світу.

Як йдеться у дослідженні, віруси є генетичними паразитами, тобто вони повинні інфікувати живу клітину, щоб розмножуватися.

Деякі віруси є хвороботворними агентами, які можуть завдати шкоди людям (наприклад, коронавірус). Однак переважна більшість вірусів не шкодять людям, а заражають бактеріальні клітини: деякі з них навіть живуть у нашому тілі, а ми навіть не підозрюємо про це.

Керівник дослідження професор Урі Нері каже, що дослідження використовувало нові обчислювальні технології для видобутку генетичної інформації, зібраної з тисяч різних точок відбору проб по всьому світу (океани, ґрунт, стічні води, гейзери тощо).

Дослідники розробили складний обчислювальний інструмент, який розрізняє генетичний матеріал РНК-вірусів і вірусів-господарів, і використали його для аналізу великої кількості даних.

Відкриття дозволило дослідникам реконструювати, як віруси зазнали різних процесів акліматизації протягом свого еволюційного розвитку, щоб адаптуватися до різних хазяїв.

"Система, яку ми розробили, дає змогу виконувати поглиблений еволюційний аналіз і зрозуміти, як різні РНК-віруси розвивалися протягом еволюційної історії. Одне з ключових питань мікробіології полягає в тому, як і чому віруси передають гени між собою. Ми ідентифікували низку випадків, коли такий обмін генами дозволяв вірусам інфікувати нові організми", – каже один з авторів дослідження професор Урі Гофна.

Крім того, порівняно з ДНК-вірусами, різноманітність і роль РНК-вірусів в мікробних екосистемах недостатньо вивчені.

"У нашому дослідженні ми виявили, що РНК-віруси не є чимось незвичайним в еволюційному ландшафті і, насправді, в деяких аспектах вони не дуже відрізняються від ДНК-вірусів. Це відкриває двері для майбутніх досліджень і для кращого розуміння того, як віруси можна використовувати для медицини та сільського господарства", – зазначає професор Гофна.