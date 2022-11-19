Науковці в Канаді виявили новий варіант коронавірусу: його переносять олені

Вчені з університету Торонто виявили, що білохвості олені переносять інший варіант коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу, а дослідження опублікували у Nature Microbiology.

Дослідники описали вірус, який знайшли в оленів у дикій природі у провінції Онтаріо. Вони дослідили 300 диких тварин.

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Виділити генетичний матеріал SARS-CoV-2 у мазках з носу вдалось у трьох оленів у південному Квебеку. У двох із них змогли виділити живий вірус. Він теж передається від тварини до людини.

"Новий варіант є нащадком старішого батьківського вірусу B.1 і має 76 мутацій порівняно зі штамом предків SARS-CoV-2. Для порівняння, варіанти Альфа, Бета та Дельта мали від 24 до 31 мутації, тоді як нині домінуючий варіант Омікрон BA.5 має 105 мутацій", – пояснюють науковці.

Вони зазначили, що вірус має низку мутацій у спайковому білку. Але взірці крові людей, які пройшли курс вакцинації або одужали від COVID-19, змогли нейтралізувати вид вірусу, який знайшли у білохвостого оленя.

Це свідчить про те, що, на відміну від мутацій Омікрону, генетичні зміни не допомагають вірусу уникнути антитіл, створених після щеплень або перенесеної інфекції.

Дослідники також порівняли генетичну послідовність нового варіанта з тими, що були виявлені у людей приблизно в цей же час в Онтаріо.

"Дивно, але науковці ідентифікували одну послідовність, яка точно відповідала варіанту від білохвістого оленя, припускаючи, що вірус принаймні один раз потрапив назад в організм людини", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня вчені виявили нові докази тваринного походження штаму "Омікрон". Вони з'ясували, що певні мутації вірусу пристосовані до рецепторів мишей та несумісні з рецепторами людей.