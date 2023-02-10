З тилу чи окупації: українські лікарі можуть радитися з іноземними колегами щодо лікування пацієнтів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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10 лютого 2023

Українські лікарі, які перебувають у тилу чи окупації, можуть радитися з колегами з-за кордону щодо діагнозу та лікування пацієнтів. 

Це можна зробити за допомогою застосунку HealUA. 

Щоб проконсультуватися з іноземними фахівцями, медики з України мають зареєструватися у застосунку. Після цього можна створити запит у системі. Для того необхідно:

  • описати коротко симптоми хвороби та скарги пацієнта;
  • вказати, консультація якого лікаря необхідна для діагностики.
 Фото: photographee.eu/Depositphotos

"Спеціалісти обраної спеціальності отримають сповіщення на телефоні і зможуть поділитися порадою щодо лікування та діагностики", – пояснюють автори проєкту.

Для діагностики можна залучити фахівців вузького профілю – наприклад, хірургів, дерматологів, кардіологів тощо. Зараз застосунком користуються 1737 лікарів (66 з яких – лікарі зі США та Європи).

Додаток доступний українською та англійською мовами, що дозволяє лікарям з-за кордону надавати поради українським медикам. 

Застосунок створили українські лікарі спільно з колегами з Гарварду. Його запустили під час війни – у травні 2022 року, щоб полегшити роботу лікарям у прифронтових містах, а також – в тилу та окупації.

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