Як отримати безкоштовну консультацію лікаря: контакт "гарячої лінії" МОЗ

Під час дії воєнного стану в Україні громадяни можуть отримати безкоштовну медичну онлайн-консультацію.
Міністерство охорони здоров'я нагадало, що національний контакт-центр відомства надає такі послуги в умовах війни.
Фахівці, які працюють на "гарячій лінії" контакт-центру, надають різну допомогу:
"Від консультації щодо догляду за новонародженою дитиною, запиту про аналоги препарату до питань про те, що робити у разі високого тиску та симптомів, що вказують про підозру на інфаркт".
|48 медиків надають безкоштовні медичні консультації у контакт-центрі МОЗ. Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
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Отримати безоплатну онлайн-консультацію можна, звернувшись за номером: 0-800-60-20-19.
Загалом до роботи на "гарячій лінії" у контакт-центрі МОЗ залучені 48 медпрацівників різних спеціальностей, які можуть надати поради та рекомендації щодо лікування.
Нагадаємо, раніше "Українська правда. Життя" публікувала перелік контактів лікарів, які надають меддопомогу в умовах війни. Зокрема, серед них: педіатр, хірург-онколог, дитяча медсестра та консультантка з грудного вигодовування, невролог, інфекціоніст, психотерапевт, провізор, ендокринолог, фтизіатр тощо.
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