Як отримати безкоштовну консультацію лікаря: контакт "гарячої лінії" МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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25 травня 2022

Під час дії воєнного стану в Україні громадяни можуть отримати безкоштовну медичну онлайн-консультацію.

Міністерство охорони здоров'я нагадало, що національний контакт-центр відомства надає такі послуги в умовах війни.

Фахівці, які працюють на "гарячій лінії" контакт-центру, надають різну допомогу:

"Від консультації щодо догляду за новонародженою дитиною, запиту про аналоги препарату до питань про те, що робити у разі високого тиску та симптомів, що вказують про підозру на інфаркт".

48 медиків надають безкоштовні медичні консультації у контакт-центрі МОЗ. Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos 

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Отримати безоплатну онлайн-консультацію можна, звернувшись за номером: 0-800-60-20-19.

Загалом до роботи на "гарячій лінії" у контакт-центрі МОЗ залучені 48 медпрацівників різних спеціальностей, які можуть надати поради та рекомендації щодо лікування.

Нагадаємо, раніше "Українська правда. Життя" публікувала перелік контактів лікарів, які надають меддопомогу в умовах війни. Зокрема, серед них: педіатр, хірург-онколог, дитяча медсестра та консультантка з грудного вигодовування, невролог, інфекціоніст, психотерапевт, провізор, ендокринолог, фтизіатр тощо. 

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