"Пацієнт Дюссельдорфа" став щонайменше третьою людиною у світі, яка вилікувалася від ВІЛ

53-річний чоловік з Німеччини став щонайменше третьою людиною у світі, яку вдалося вилікувати від ВІЛ за допомогою трансплантації стовбурових клітин.

Про це повідомляє Nature з посиланням на дослідження німецьких вчених.

Протягом багатьох років людям з ВІЛ призначали антиретровірусну терапію (АРТ), щоб знизити рівень вірусу до майже "невиявленого" та запобігти його передачі іншим людям.

Але імунна система утримує вірус у спеціальному резервуарі в організмі, і якщо людина припиняє прийом АРТ, вірус може почати поширюватися знову.

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Однак лікування може усунути цей резервуар.Так сталося і у випадку з пацієнтом, ім’я якого не розголошується.

Чоловік, якого називають "пацієнтом Дюссельдорфа", припинив прийом АРТ у 2018 році, однак вірус не поширюється.

У пацієнта з Дюссельдорфа був надзвичайно низький рівень ВІЛ завдяки АРТ, коли йому поставили діагноз гострий мієлоїдний лейкоз.

У 2013 році команда під керівництвом вірусолога Бйорна-Еріка Дженсена з університетської лікарні Дюссельдорфа в Німеччині знищила ракові клітини кісткового мозку пацієнта та замінила їх стовбуровими клітинами від донора.

Протягом наступних п’яти років команда Дженсена брала зразки тканин і крові пацієнта. Після трансплантації вчені багато років поспіль продовжували знаходити імунні клітини, які специфічно реагували на ВІЛ, що могло свідчити про те, що резервуар, ймовірно, залишився в тілі людини.

Щоб дізнатися більше про те, як працювала трансплантація, команда провела додаткові тести, зокрема пересадку імунних клітин пацієнта мишам.

Вірус не реплікувався у мишей, що свідчить про те, що він не функціонував.

Останнім тестом для пацієнта було припинення прийому АРТ.

"Це показує, що вивести ВІЛ з організму не неможливо – це просто дуже важко", – каже Дженсен.

Пацієнт, який отримав лікування, каже, що трансплантація кісткового мозку була "дуже важким шляхом". Тепер він планує присвятити частину свого життя підтримці збору коштів на дослідження.

Техніку стовбурових клітин вперше використали для лікування Тімоті Рея Брауна.

У 2007 році йому зробили трансплантацію кісткового мозку, під час якої клітини були знищені та замінені стовбуровими клітинами здорового донора для лікування гострого мієлоїдного лейкозу.

Після процедури Браун зміг припинити прийом АРТ і не хворів на ВІЛ до своєї смерті в 2020 році.

У 2019 році дослідники припустили, що така ж процедура вилікувала лондонського пацієнта Адама Кастільєхо.

Тімоті Генріх, дослідник інфекційних хвороб з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско, каже, що успішне лікування декількох пацієнтів за допомогою комбінації АРТ і донорських клітин дає великі шанси на вилікування ВІЛ.

Однак вчений додає, що в деяких випадках вірус мутує всередині людини та знаходить інші шляхи проникнення в її клітини.

За його словами, також незрозуміло, чи могла хіміотерапія, яку люди отримували для лікування раку перед трансплантацією кісткового мозку, допомогти знищити ВІЛ.

При цьому він вважає малоймовірним, що заміна кісткового мозку буде застосовуватися для лікування людей, які не хворіють на лейкемію. Передусім, через високий ризик, пов’язаний з процедурою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хвора на рак крові американка стала першою жінкою та третьої людиною в світі, яка вилікувалися від ВІЛ після пересадки стовбурових клітин.