Американка з лейкемією стала першою жінкою, яку вилікували від ВІЛ

Хвора на рак крові американка стала першою жінкою та третьої людиною в світі, яка вилікувалися від ВІЛ після пересадки стовбурових клітин.

Пацієнтці пересадили клітини від донора, який був природно стійкий до вірусу, що викликає СНІД, повідомляє Reuters.

Наразі жінка перебуває в стадії ремісії протягом 14 місяців, вона не потребує лікування антиретровірусною терапією.

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"Це вже третя історія про лікування подібних випадків, і перша у жінки, яка живе з ВІЛ", – заявила Шерон Левін, президентка Міжнародного товариства зі СНІДу.

Фото: Shidlovski/Depositphotos

Раніше лікарі пересадили дорослі стовбурові клітини двом чоловікам.

Випадок є частиною масштабного дослідження, підтриманого США, під керівництвом доктора Івонна Брайсона з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та доктора Дебори Персо з Університету Джона Хопкінса в Балтиморі.

Воно спрямоване на спостереження за 25 ВІЛ-інфікованими, яким пересадили стовбурові клітини з пуповинної крові для лікування раку та інших серйозних захворювань.

Пацієнти в дослідженні спочатку проходять хіміотерапію, щоб знищити ракові імунні клітини. Потім лікарі пересаджують їм стовбурові клітини від людей із специфічною генетичною мутацією.

Утім, Левін каже, що трансплантація кісткового мозку не є життєздатною стратегією для лікування більшості людей, які живуть з ВІЛ. Але такі випадки демонструють, що лікування ВІЛ можливе.

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Нагадаємо, нещодавно вчені виявили новий варіанту вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який викликає СНІД та призводить до швидшого прогресування хвороби, ніж інші версії вірусу.

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