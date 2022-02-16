Американка з лейкемією стала першою жінкою, яку вилікували від ВІЛ

Хвора на рак крові американка стала першою жінкою та третьої людиною в світі, яка вилікувалися від ВІЛ після пересадки стовбурових клітин.

Пацієнтці пересадили клітини від донора, який був природно стійкий до вірусу, що викликає СНІД, повідомляє Reuters.

Наразі жінка перебуває в стадії ремісії протягом 14 місяців, вона не потребує лікування антиретровірусною терапією.

"Це вже третя історія про лікування подібних випадків, і перша у жінки, яка живе з ВІЛ", – заявила Шерон Левін, президентка Міжнародного товариства зі СНІДу.

Фото: Shidlovski/Depositphotos

Раніше лікарі пересадили дорослі стовбурові клітини двом чоловікам.

Випадок є частиною масштабного дослідження, підтриманого США, під керівництвом доктора Івонна Брайсона з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та доктора Дебори Персо з Університету Джона Хопкінса в Балтиморі.

Воно спрямоване на спостереження за 25 ВІЛ-інфікованими, яким пересадили стовбурові клітини з пуповинної крові для лікування раку та інших серйозних захворювань.

Пацієнти в дослідженні спочатку проходять хіміотерапію, щоб знищити ракові імунні клітини. Потім лікарі пересаджують їм стовбурові клітини від людей із специфічною генетичною мутацією.

Утім, Левін каже, що трансплантація кісткового мозку не є життєздатною стратегією для лікування більшості людей, які живуть з ВІЛ. Але такі випадки демонструють, що лікування ВІЛ можливе.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили новий варіанту вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), який викликає СНІД та призводить до швидшого прогресування хвороби, ніж інші версії вірусу.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.