У МОЗ розповіли, скільки медиків вбила Росія за рік повномасштабної війни

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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24 лютого 2023

За рік повномасштабної вторгнення РФ в Україні загинули понад 100 медичних працівників. 

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров’я.

Від 24 лютого минулого року Росія вбила 106 медичних працівників. 33 з них – на робочому місці. 

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"Страшні цифри для країни в серці Європи у 21 сторіччі. Проте такою є наша жахлива реальність", – наголошують в МОЗ. 

Фото: pressmaster/Depositphotos

У відомстві зауважили, що "медична система" – це не лише великий державний механізм, будівлі лікарень, аптек, пологових будинків, не тільки сучасне обладнання. Медична система – це насамперед люди. 

"Медичні працівники, які зранку 24 лютого вийшли на свої робочі місця і продовжили вакцинувати, лікувати, рятувати і ставити на ноги своїх пацієнтів. Вони ж продовжують це робити й досі", – йдеться в повідомленні. 

Раніше ми розповідали історію лікаря Грабовського, який більше ніж пів року перебуває в російському полоні. 

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