За минулий тиждень на лінію "103" надійшло понад 150 тисяч дзвінків

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 лютого 2023

Протягом тижня на номер екстреної швидкої допомоги надійшло понад 153 тисячі дзвінків, а бригади здійснили майже 70 тисяч виїздів. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

Протягом тижня з 30 січня по 5 лютого на номер екстреної швидкої допомоги надійшло понад 153 тисячі дзвінків. 

Бригади здійснили 69 222 виїздів до пацієнтів – це 45% викликів. Майже 26% людей потребували лише телефонної консультації, а 5% дзвінків були помилковими.

Фото / Міністерство охорони здоров'я

У відомстві нагадують, що в екстрену швидку допомогу варто телефонувати, коли в пацієнта: 

  • проблеми з диханням;
  • ознаки масивної кровотечі;
  • біль, відчуття стиснення в грудній клітині;
  • втрата свідомості або її сплутаність;
  • ознаки інсульту та інфаркту;
  • інші стани, які загрожують його життю та здоров’ю. 

Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду "швидкої", то скерує бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном. Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря.

Нагадаємо, 67% машин швидкої допомоги не встигають на виклики вчасно. 

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