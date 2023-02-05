За минулий тиждень на лінію "103" надійшло понад 150 тисяч дзвінків

Протягом тижня на номер екстреної швидкої допомоги надійшло понад 153 тисячі дзвінків, а бригади здійснили майже 70 тисяч виїздів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Протягом тижня з 30 січня по 5 лютого на номер екстреної швидкої допомоги надійшло понад 153 тисячі дзвінків.

Бригади здійснили 69 222 виїздів до пацієнтів – це 45% викликів. Майже 26% людей потребували лише телефонної консультації, а 5% дзвінків були помилковими.

Фото / Міністерство охорони здоров'я

У відомстві нагадують, що в екстрену швидку допомогу варто телефонувати, коли в пацієнта:

проблеми з диханням;

ознаки масивної кровотечі;

біль, відчуття стиснення в грудній клітині;

втрата свідомості або її сплутаність;

ознаки інсульту та інфаркту;

інші стани, які загрожують його життю та здоров’ю.

Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду "швидкої", то скерує бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, пацієнт отримає консультацію телефоном. Також пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження у лікаря.

Нагадаємо, 67% машин швидкої допомоги не встигають на виклики вчасно.